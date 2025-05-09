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新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍拿過5A總裁紀錄

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導
新台幣日前飆升，外界質疑應美方要求新台幣匯率升值，而央行總裁楊金龍記者會上澄清時支支吾吾是有難言之隱。楊金龍昨日在立法院財委會澄清他結巴是因為口才不好，非心虛。記者杜建重／攝影
新台幣日前飆升，外界質疑應美方要求新台幣匯率升值，而央行總裁楊金龍記者會上澄清時支支吾吾是有難言之隱。楊金龍昨日在立法院財委會澄清他結巴是因為口才不好，非心虛。記者杜建重／攝影

中央銀行總裁楊金龍最近成了眾矢之的，他在周一的記者會上因發言結巴被外界認為心虛之外，更有人將他與前任央行總裁彭淮南比較，認為他做得比彭淮南差。

彭淮南有14A總裁的封號，這是源於國際財經雜誌《全球金融雜誌》（Global Finance）對各國央行總裁的評比。他在2000年首次獲得該雜誌評選為A級總裁，之後在2005年至2017年，連續13年獲得A級評等。也就是在擔任央行總裁的任內，總共累積獲得14次A級評價。不過，彭淮南擔任央行總裁長達20年，意即他有六年未拿到A。

楊總裁前五年拿了A（其中一年是A-），第六年（2024年）拿到B+。

至於央行為什麼在上周五及本周一突然放手讓新台幣大升，是不是受到台美關稅談判，美方對台灣施壓影響？除了楊金龍在日前記者會上再三否認之外，央行內部的說法是，去年外資賣超高達329億美元，今年上半年也賣超131億美元，這使得新台幣在3月底曾一度貶到33.18元，是近九年來最低點。而4月2日美國宣布對等關稅又引發市場預期心理，新台幣迅速由貶反升，「先前貶過頭了，偏低的匯率必須矯正」，否則市場預期心理無法消除。

台幣匯率

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