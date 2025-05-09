台幣「巨升」 仁寶董座陳瑞聰：匯率將歸於平衡、逐步回穩
代工大廠仁寶（2324）董事長陳瑞聰9日指出，其實關稅這個部分，若實際遇到了，也就只能想辦法去應對，這就是自己的態度，他說：「既然已經遇到了，也很好、就是趕快去解決。」至於「匯率」方面的看法，陳瑞聰表示，自己認為匯率將會逐步的回穩，事實上，自從前幾天「台幣巨升」以後，往後應該不會再這樣震盪了，大概就會平衡下來了。
陳瑞聰表示，對於目前的一些匯損部分，其實就把它承認下來就好了。重點就是要繼續觀察整個市場的狀況，在遇到狀況時，盡快想辦法去解決、因應。展望第2季發展，陳瑞聰透露，目前旗下客戶都很保守，但是他們也有要求我們要想辦法把貨物趕快出貨，而他們很有可能也會因此拉貨拉得比較多，至於90天後會怎麼樣，我們仍然還要再觀察。
談及美墨廠區的布局狀況，陳瑞聰指出。目前我們只能盡快處理、趕快去墨西哥或美國，並加速墨西哥跟美國的布局，而現在大家其實就都只能這樣子了。至於德州擴廠的部分，陳瑞聰則表示，之前自己有談到團隊考慮在德州設廠的計劃，而現在應該是已經蠻確定的了，但具體時間仍無法公布，但已經蠻確定了。
仁寶9日以28元開高走高，盤中受到市場投資人搶進，帶動股價持續拉升，盤中最高來到28.45元，終場漲幅收斂收在28.35元、上漲0.6元、漲幅達2.16%，而團隊也於9日公布4月單月合併營收為622.99億元，月減18.3%，年減19.4%，合併前4月營收達2,613.97億元，年減5.6%。
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