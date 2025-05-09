快訊

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

通勤族氣炸…電車線故障釀2天「北部交通大亂」 台鐵道歉公布原因

台幣「巨升」 仁寶董座陳瑞聰：匯率將歸於平衡、逐步回穩

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）董事長陳瑞聰9日指出，其實關稅這個部分，若實際遇到了，也就只能想辦法去應對，這就是自己的態度，他說：「既然已經遇到了，也很好、就是趕快去解決。」至於「匯率」方面的看法，陳瑞聰表示，自己認為匯率將會逐步的回穩，事實上，自從前幾天「台幣巨升」以後，往後應該不會再這樣震盪了，大概就會平衡下來了。

陳瑞聰表示，對於目前的一些匯損部分，其實就把它承認下來就好了。重點就是要繼續觀察整個市場的狀況，在遇到狀況時，盡快想辦法去解決、因應。展望第2季發展，陳瑞聰透露，目前旗下客戶都很保守，但是他們也有要求我們要想辦法把貨物趕快出貨，而他們很有可能也會因此拉貨拉得比較多，至於90天後會怎麼樣，我們仍然還要再觀察。

談及美墨廠區的布局狀況，陳瑞聰指出。目前我們只能盡快處理、趕快去墨西哥或美國，並加速墨西哥跟美國的布局，而現在大家其實就都只能這樣子了。至於德州擴廠的部分，陳瑞聰則表示，之前自己有談到團隊考慮在德州設廠的計劃，而現在應該是已經蠻確定的了，但具體時間仍無法公布，但已經蠻確定了。

仁寶9日以28元開高走高，盤中受到市場投資人搶進，帶動股價持續拉升，盤中最高來到28.45元，終場漲幅收斂收在28.35元、上漲0.6元、漲幅達2.16%，而團隊也於9日公布4月單月合併營收為622.99億元，月減18.3%，年減19.4%，合併前4月營收達2,613.97億元，年減5.6%。

仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影

仁寶 台幣匯率

延伸閱讀

仁寶營收／4月622億元、年月雙衰 董座親揭德州新進度

生策年會登場！廣達林百里率隊 仁寶、華碩、宏碁都來了

中華電赴德州設新據點

跟著台商前進德州 中華電信設立美國德州新據點

相關新聞

【重磅快評】匯率預測如星火燎原 官員別再結巴或隨口答

中央銀行總裁楊金龍在周一記者會上回答提問時結巴遭致外界批評，迄今餘波蕩漾，主計總處主計長陳淑姿昨日又說錯話。儘管央行向來...

楊金龍撂狠話盯禿鷹炒匯 台幣終於貶了！判斷標準有哪些？做這事超過3天恐被查

新台幣匯率在2日、5日盤中漲逾1元，央行總裁楊金龍5日撂狠話盯禿鷹炒匯後，新台幣6日走勢明顯緩和，終場收在30.28元，由升轉重貶為1.35角，貶幅為0.45%。 央行外匯局長蔡烱民週二（5/6）於記者會表示，市場供需已經回到理性，前2個交易日的預期心理暫時退場，回復到過往理性的情況了。 蔡烱民也幽默說，尤其大家很愛去日本玩，日圓一出現「甜甜價」，市場需求就跑出來了。

台幣每升值3% 主計總處：GDP將下調0.1個百分點

新台幣匯率五月初展開史詩級升值，不僅出口商恐慌，全民也相當關注；對於台灣總體經濟影響，主計總處主計長陳淑姿昨日在立法院接...

台幣一旦升破「彭淮南防線」 主計長：衝擊GDP 0.1個百分點

新台幣強勁升值衝擊產業獲利，立委昨（8）日質詢主計總處主計長陳淑姿，若新台幣突破「彭淮南防線」，對台灣經濟成長率影響多少...

談記者會表現 楊金龍：口才不好 沒有說謊

新台幣匯率5月初暴力升值，市場揣測是美國施壓要求新台幣升值；有媒體報導，中央銀行總裁楊金龍日前召開記者會澄清時講話支支吾...

高盛：台廠獲利最多損失6%

高盛警告，若新台幣兌美元匯率維持在當前約30元的水準，台灣企業總獲利將受到最多6%的衝擊，若新台幣繼續走強，日月光、緯創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。