【重磅快評】匯率預測如星火燎原 官員別再結巴或隨口答

中央銀行總裁楊金龍在周一記者會上回答提問時結巴遭致外界批評，迄今餘波蕩漾，主計總處主計長陳淑姿昨日又說錯話。儘管央行向來不承認匯率有任何特定合理價位，外匯市場仍有所謂「彭淮南防線」，意指在他總裁任內新台幣從未升破28.5元。昨天立委質詢時問主計長，一旦破防對台灣的經濟影響多大？陳淑姿說會下跌0.1個百分點。

新台幣匯率歷經前兩天大升，已經讓人心浮動，如果升破28.5，台灣的經濟成長率只降0.1個百分點，值得大家這麼緊張嗎？等於台灣全年經濟成長率還能維持在3%以上，顯得大家對台幣升值的衝擊似乎過度大驚小怪了。事實上真是如此輕盈？

今年有關稅戰加上匯率戰讓台灣經濟前景混沌不明，主計總處最早預估2025年台灣經濟成長率為3.14%，後來又因第1季廠商「拉貨效應」而大幅上修到全年3.6%。由於外在環境充滿變數，這兩個數字都不可信，台灣全年經濟成長能否保三甚至保二，都還很難說。

還原昨天財委會的現場，立委羅明才的問題是，如果新台幣升破「彭淮南防線」對經濟的影響有多大。陳淑姿根本沒搞清楚所謂「彭淮南防線」是多少，轉頭問幕僚，幕僚給她的答案是會影響0.1個百分點，然後她就照本宣科，如此回答立委。現場立委沒有再追問，多數媒體也有聞必錄。

事後查證，原來主計總處過去曾針對新台幣匯率為30元做過模擬情境，新台幣每升值3%，約影響GDP下調0.1個百分點；如果台幣30元升到28.5元，GDP約下降0.17-0.2個百分點。而且這項模擬試算已有一段時日，並非最近台幣大幅升值時試算，其次，影響GDP幅度除了匯率，還包括競爭國家匯率變動，上述試算並未計入其他國家匯率變動。

周一楊金龍召開記者會說明匯率時因口氣支支吾吾，外界認為像是不善於說謊、或有難言之隱，甚至還被形容成「史詩級般結巴」，楊金龍昨日在立法院財委會報告時，還特地商請立委給他一點時間澄清，強調「我答詢的時候結結巴巴是因為口才不好，和我說謊、難言之隱一點關係都沒有」。了解楊金龍的人或許能體諒，但一般民眾不熟悉這位央行總裁，這對楊總裁信心喊話可不是好事。昨日陳淑姿沒聽清質詢題目就隨口回答，也會讓民眾誤以為台幣續升對經濟影響沒想像大。其實匯率每升貶一點點，對產業是牽一髮動全身，官員在面對重要關鍵問題時展現的態度及提供的訊息，應該更加明確精準。

台美關稅談判時就算匯率不直接端上桌，但對新台幣匯價的衝擊勢不可免。下一個問題是，台美談判時該「用匯率（升值）換（降低）關稅」嗎？ 上周五及本周一新台幣之所以暴力升值，不就是強大的市場預期心理造成？台灣官方在心裡應設定新台幣合理價位，並據此放進台美談判策略裡。民間對外在政經情勢只能摸著石頭過河，但官方可不行。