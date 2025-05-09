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談記者會表現 楊金龍：口才不好 沒有說謊

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台幣匯率5月初暴力升值，市場揣測是美國施壓要求新台幣升值；有媒體報導，中央銀行總裁楊金龍日前召開記者會澄清時講話支支吾吾，像不善於說謊，或有難言之隱；楊金龍昨（8）日強調，講話結結巴巴是因為口才不好，和說謊或有難言之隱一點關係都沒有。

楊金龍昨天赴立法院財委會報告，特地商請立委給他一些時間澄清。他重申，美國並未對台施壓、要求新台幣升值，央行在5月1日、2日和5日都發布聲明澄清，新聞稿敘述內容均為真實；另外，有人評論他是「史詩級的結結巴巴，聽了非常害怕」；楊金龍說，「我讓市場心生害怕，所以要澄清說明」。

立委賴士葆詢問，央行握有逾5,800億美元的外匯存底，匯市一天成交量大約25億美元，應該很容易應付，央行為什麼不「狙殺」炒匯外資，是因為擔心被列匯率操縱國嗎？楊金龍回應，不會擔心，事實上央行也有適度調節，但因非理性的預期心理非常強烈，且央行的調節要有所節制。

新台幣匯率5月初連2日盤中狂飆逾1元，震驚金融市場，楊金龍坦言，在川普宣布對等關稅政策後，市場就開始醞釀升值預期，甚至有傳言指稱以大麥克指數來看，新台幣匯率會升到13元。央行私下和評論員接觸，要求評論人員要節制，因為很容易會導致市場的非理性反應，希望他們不要過度影響市場穩定，央行未來會記取教訓，看到市場有星星之火，就必須立即有動作、趕快撲滅。

立委郭國文、李彥秀昨天詢問，央行何時啟動外匯專案金檢，楊金龍回應，「7日就啟動了、8日也會再去」。

台幣匯率

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