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台幣一旦升破「彭淮南防線」 主計長：衝擊GDP 0.1個百分點

經濟日報／ 記者葉卉軒陳美君／台北報導
立法院財政委員會昨天討論國家主權基金與台幣匯率議題，邀請央行總裁楊金龍（左起）、財政部次長阮清華、國發會副主委高仙桂、主計長陳淑姿等人說明。 記者杜建重／攝影
立法院財政委員會昨天討論國家主權基金與台幣匯率議題，邀請央行總裁楊金龍（左起）、財政部次長阮清華、國發會副主委高仙桂、主計長陳淑姿等人說明。 記者杜建重／攝影

新台幣強勁升值衝擊產業獲利，立委昨（8）日質詢主計總處主計長陳淑姿，若新台幣突破「彭淮南防線」，對台灣經濟成長率影響多少？陳淑姿回應，在此情況下，預估全年經濟成長率將下修0.1個百分點。

「彭淮南防線」是指彭淮南在擔任央行總裁期間，新台幣從未被升破28.5元兌1美元，因此，市場將28.5元稱為「彭淮南防線」。

主計總處近期對重大政經情勢評估
主計總處近期對重大政經情勢評估

美國聯準會決議利率按兵不動，美元指數大舉反彈，拖累主要亞幣下挫；新台幣匯率昨日貶值0.8分，收在30.303元，連三貶，總成交量為19.425億美元。

立法院財委會昨日邀請陳淑姿、央行總裁楊金龍等專題報告主權基金議題。由於新台幣匯率5月初強勁升值，引發廠商恐慌，國民黨立委羅明才詢問，若新台幣兌美元匯率突破「彭淮南防線」，將對台灣經濟成長率產生什麼影響？

陳淑姿表示，主計總處目前預估今年經濟成長率為3.14%，但仍要看整體關稅衝擊程度與其他因素，就目前還看，今年第1季經濟成長率表現很好。羅明才問，新台幣「彭淮南防線」匯率是多少？楊金龍回答，沒有「彭淮南防線」，更沒有「楊金龍防線」，楊金龍替前央行總裁澄清，彭淮南沒說過自己的防線，陳淑姿也未再說明設算影響經濟成長率的前提或假設情境。

多名立委關注新台幣匯率合理價位，是否有所謂的彭淮南或楊金龍防線，今年底前新台幣匯率能否守住29.5元等，對此，楊金龍均回應，「我不能報明牌」，但根據他觀察，本波新台幣升值的非理性預期心理，負能量已經釋放，市場供需也恢復平衡。楊金龍說，目前市場情況so far so good（一切都好）」，央行盤中調節也不像前幾天那麼辛苦。

對於新台幣匯率是否會繼續升值，楊金龍強調，新台幣匯率有升有貶、很難預測，就算現在升值，未來說不定有一天會貶，這些都有可能。

主計總處官員會後補充，過去曾做過研究，若新台幣升值3%，約影響GDP下調0.1個百分點。不過由於今年以來新台幣已升值8％，若持續升到彭淮南防線，升值幅度將超過10％，實際對GDP的影響仍需透過精算才能確定。

台幣匯率

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