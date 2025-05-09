台幣每升值3% 主計總處：GDP將下調0.1個百分點

新台幣匯率五月初展開史詩級升值，不僅出口商恐慌，全民也相當關注；對於台灣總體經濟影響，主計總處主計長陳淑姿昨日在立法院接受質詢時表示，新台幣升值會讓台灣經濟成長表現會降低一點，但若突破「彭淮南防線」，全年經濟成長率將下修○點一個百分點。

主計總處官員事後補充說明，過去做過評估，若新台幣升值百分之三，大約會影響ＧＤＰ下調○點一個百分點。

財經部會首長昨日赴立法院財委會進行專題報告，國民黨立委羅明才質詢提問，若新台幣突破「彭淮南防線」，對我國經濟成長率影響多少？陳淑姿答詢說明，主計總處目前預估二○二五年經濟成長率為百分之三點一四，但還要看整體關稅衝擊程度與其他相關因素，今年第一季我國經濟成長率其實是很好。

楊金龍：從來沒有彭淮南防線

羅明才接著問陳淑姿，新台幣「彭淮南防線」匯率是多少？一旁的央行總裁楊金龍搶著回答，沒有「彭淮南防線」，更沒有「楊金龍防線」，楊金龍替前央行總裁澄清，彭淮南沒說過自己的防線是匯率多少。現場陳淑姿也未再說明設算的前提，以及假設情境是多少。

最後，羅明才則是請楊金龍去問問幕僚或查詢過去央行的相關新聞報導。

「彭淮南防線」指彭淮南擔任央行總裁期間，新台幣從未被升破過二十八點五元兌一美元，因此，市場稱二十八點五元兌一美元價位為「彭淮南防線」。

早從四月初美國總統川普公布對等關稅政策後，市場上就有不少新台幣匯率升值傳言，中央銀行總裁楊金龍指出，央行並未在第一時間對外澄清，僅私下多方和這些媒體評論員連繫，這次經驗讓央行了解到「星星之火可以燎原」，央行會記取這次的教訓，之後若再碰到這類情況，都會在第一時間對外澄清。

央行也對熱錢「禿鷹」祭出專案金檢查，對於專案金檢持續時間，楊金龍指出，「七日就啟動了、八日也會再去」。至於金檢會執行多久期間，會視市場情況而定。他也強調，對於流入的熱錢，央行是觀察有「疑似禿鷹」的跡象，並非說這些外資全都是禿鷹。

房貸總量管制 央行：滾動調整

另由於央行對銀行房貸採取總量管制，造成有些民眾房貸被銀行卡住，尤其是接下來碰到史上最大交屋潮，交屋量達三萬一千戶，但在央行採取總量管制、總額度維持不變情況下，銀行只能用舊貸清償額度來承作新房貸，讓很多民眾無法向銀行貸到款，尤其是換屋族。

楊金龍回應，央行對於房市問題都是滾動式調整，對於民怨，央行將評估是否對現行的總量管制調整管制方式。