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台幣強升牽動投資布局 專家：分散配置、避險是關鍵

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
近期台幣兌美元匯率強勢升值，專家建議投資人應重新檢視資產配置，採取多元分散以因應變動匯市。圖/本報資料照片
近期台幣兌美元匯率強勢升值，專家建議投資人應重新檢視資產配置，採取多元分散以因應變動匯市。圖/本報資料照片

日前新台幣兌美元匯率強勢升值，引發市場對資產波動的高度關注。專家指出，美元走弱確實反映美國為解決財政與貿易雙赤字的長期策略，投資人應重新檢視資產配置，採取多元分散以因應變動匯市。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭表示，在台幣升值風險下，若投資人對匯率變動感到擔憂，可考慮布局以新台幣計價的台股基金，以減少匯損風險；若看好海外市場，建議選擇「台幣避險級別」的海外基金，降低美元走貶衝擊。若進一步看淡美元前景，亦可將資金配置至歐元或日圓計價資產，掌握潛在升值貨幣的投資機會。

從政策面觀察，美國自川普總統上任以來即採取多項策略應對雙赤字，包括提高關稅及推動美元走弱。羅瑤庭指出，所謂的「海湖莊園協議」更被視為美國施壓貿易夥伴的工具，可能提出兩種選擇：一是接受30%高額關稅，二是承擔10%關稅並讓本幣升值20%。此一「選邊站」機制，使各國在維護出口競爭力與促進貿易互惠間須作出平衡。

亞洲國家近期貨幣升值趨勢，包括印度、南韓與日本，也在一定程度上反映出配合美國策略的傾向。羅瑤庭說，美國當前實施「緊縮財政」、「寬鬆貨幣」與「推動弱勢美元」三管齊下的政策，顯示美元走弱恐非短期現象，全球匯率與貿易版圖亦將面臨重整。

鉅亨買基金表示，投資人應秉持風險分散原則，依據不同貨幣與區域特性，進行多元配置。無論是關注本地市場的台股基金，或利用避險機制參與海外投資，選擇具備匯率對沖能力的基金商品，都有助於在震盪市況中尋求穩健成長。

台幣匯率

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