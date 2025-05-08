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長榮航總經理孫嘉明：台幣升值出國潮旺 航空貨影響不明顯

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空8日宣布2025年馬拉松開放報名。黃淑惠攝
長榮航空8日宣布2025年馬拉松開放報名。黃淑惠攝

長榮航空（2618）8日宣布2025年馬拉松開放報名，總經理孫嘉明分析，近期台幣升值，看到民眾積極搶換匯的購買力，從換匯熱潮即可看出，國人出國旅遊的意願依然強勁，目前看到市場變化，日本跟北美市場需求量還是很旺，機票價格跟著供需來走，市場需求強勁、成本都全面攀升，機票價格沒有下滑的空間。

孫嘉明指出，因應印巴衝突影響，長榮航第一時間已啟動相關應變作業，長榮航空歐洲航班目前仍維持飛航，因應市場變化調整航線時間約比原來的時間差30分鐘左右，持續密切注意印、巴情勢，依事態發展配合調整部份航班飛航路線。

在旅遊趨勢方面，台幣升值與國際政治如美國關稅談判等因素，暑假期間的出國旅遊需求仍非常強烈；以國人兌換的幣別概況分析，仍以日圓與美元為主，顯示日本仍是最受國人出遊熱門地點，東南亞等地區航線也持續受到青睞。

航空貨運市場，仍在觀察全球整體經濟環境的變化，即便美國取消小額包裹800美元優惠關稅，大陸出來的電商貨量確實減少，除了電商外，其他智慧手機、筆電出貨都很正常，目前整體貨運受到的影響不大，持續觀察後續變化，會跟著航空貨運需求調整貨運航班。

長榮航總經理孫嘉明，台幣升值出國潮旺、航空貨影響不明顯。黃淑惠攝
長榮航總經理孫嘉明，台幣升值出國潮旺、航空貨影響不明顯。黃淑惠攝

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