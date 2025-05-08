若新台幣升破「彭淮南防線」主計長：GDP 降0.1個百分點

國民黨立委羅明才8日質詢主計總處主計長陳淑姿，若新台幣突破「彭淮南防線」，對我國經濟成長率影響多少？陳淑姿坦言，新台幣升值對經濟成長率表現會降低一點，若突破「彭淮南防線」，全年經濟成長率將下修0.1個百分點。

新台幣匯率5月初展開「史詩級升值」，連二日盤中狂飆逾一元，引發廠商恐慌，全民關注，8日也成立法院財委會立委們質詢焦點。立委羅明才關注若新台幣兌美元匯率突破「彭淮南防線」，將對我國經濟成長率產生什麼影響？

陳淑姿答詢說明，主計總處目前預估2025年經濟成長率為3.14%，但還要看整體關稅衝擊程度與其他相關因素，今年第1季我國經濟成長率其實是很好。

羅明才接著問陳淑姿，新台幣「彭淮南防線」匯率是多少？一旁的央行總裁楊金龍搶著回答，沒有「彭淮南防線」，更沒有「楊金龍防線」，楊金龍替前央行總裁澄清，彭淮南沒說過自己的防線是匯率多少。現場陳淑姿也未再說明設算的前提，以及假設情境是多少。

最後，羅明才則是請楊金龍去問問幕僚或查詢過去央行的相關新聞報導。

「彭淮南防線」是指彭淮南在擔任央行總裁期間，新台幣從未被升破過28.5元兌一美元，因此，市場稱28.5元兌一美元的價位為「彭淮南防線」。