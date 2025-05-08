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批楊金龍沒風骨 趙少康：全球央行總裁評比B+沒冤枉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

美國聯準會今天決定利率按兵不動，中廣前董事長趙少康表示，看到聯準會主席鮑爾的堅持專業和為了美國經濟苦心籌謀；反觀央行總裁楊金龍，自甘替賴清德總統洗地，成為執政黨的傳聲筒，專業不足、風骨不見，難怪去年在全球央行評比中，只拿到B+。

趙少康表示，前總裁彭淮南過去鎮守中央銀行，幾乎以央行為家，外資如果在國內金融市場恣意妄為，一定會吃到苦頭，執政當局也不敢對央行政策指指點點，除了彭淮南的專業，他鐵面無私，堅守中立、專業的行事作風，是贏得國內外尊敬的最重要原因，所以寫下了「14A總裁」的傳奇，馬英九當總統時也絲毫不敢對彭淮南下指導棋。

趙少康表示，楊金龍才上任6年，去年就跌到B+，大家的眼睛是雪亮的，一點都沒冤枉他。賴清德的新青安房貸，為了討好年輕人，搞得全台灣房市大亂，銀行也雞飛狗跳，投機炒作快速推升房價，真正需要買房子的人買不起，也貸不到款。楊金龍是所有銀行的老大，明知新青安有問題卻裝聾作啞，賴清德一生氣，央行不顧金融安全，馬上鬆綁限貸令，還拍馬屁說新青安立意良善，已經讓人對楊金龍的風骨大打問號。

趙少康質疑，這波新台幣飆升，即使好多人趁機買美金、換日幣準備出國用，都擋不下升勢，楊金龍卻奉承上意，一場記者會開得結結巴巴、蒼白無力，把匯率失控的原因推給禿鷹，推給在野黨跟名嘴帶風向，原來新台幣匯價這麼容易被外界操作，還要中央銀行做什麼？

趙少康說，民進黨執政下，原本應該獨立運作的NCC、中選會、中央銀行都成為執政黨的附隨組織。鮑爾被川普接二連三辱罵Mr. Too Late、a major loser，為了美國經濟穩定，還是堅定宣布不降息，對川普的高關稅政策也直言會提高物價、減緩經濟成長、升高失業，台灣沒有鮑爾這塊煞車皮，只有楊金龍這個聽話的人，面臨關稅、匯率兩把刀，怎麼挺得過？

台幣匯率 楊金龍 趙少康

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