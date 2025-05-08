若台幣維持在30元…高盛估衝擊企業獲利6% 盤點可能贏家與輸家

高盛警告，若新台幣兌美元匯率維持在當前約30元的水準，台灣企業總獲利將受到最多6%的衝擊，若新台幣繼續走強，日月光（3711）、緯創（3231）、鴻海集團（2317）及富邦金控（2881）等企業的表現可能相對較弱，長榮航空（2618）、台塑石化（6505）、統一企業（1216）及寶雅國際（5904）等企業則將相對較佳。

高盛以蘇瑋忠（Alvin So）為首的策略師團隊估算，若新台幣匯率維持在約30元，出口商獲利將遭遇3個百分點的衝擊，壽險業者遭受的衝擊為4個百分點，但部分衝擊將被來自美國進口下滑所帶來的溫和效益抵銷。

高盛指出，對美國銷售曝險程度較高的出口商、以及擁有龐大美元投資曝險的壽險業者，可能面臨匯損挑戰，若新台幣繼續升值，日月光、緯創、鴻海集團及富邦金控等企業的表現可能相對較弱。

承擔美元進口高成本的產業企業、以及旅遊類股，則可望受惠於新台幣走強，偏重內需的類股受到的負面影響可能較小。高盛指出，若新台幣繼續走升，長榮航空、台塑石化、統一企業及寶雅國際等企業表現將相對較佳。

在台北外匯市場，新台幣兌美元匯價8日中午暫收新台幣30.264元兌1美元，升值0.1%。

先前新台幣飆升，已使外界更加擔心台灣一些企業的競爭力和獲利前景。摩根士丹利估算，台灣對美國的營收曝險為新興市場和亞洲最大，特別容易受關稅上調和匯率過度升值的影響。台灣加權指數未來一年的獲利預估從3月底以來已被下修約1%，該指數今年來累計跌11%，在亞洲排名倒數第二，僅高於泰國。

彭博資訊指出，新台幣強升對台灣科技與壽險業者都非利多。台灣半導體產業的美元收入基礎高、且以本地製造為主，最容易受到匯率風險的影響。

摩根大通的哈里哈蘭（Gokul Hariharan）等分析師表示，多數企業不會從事太多的外匯避險，因為在景氣循環中，避險成本通常都被認為較高，並估算若新台幣過去一個月升值約10%的態勢持續到今年底，可能會對每股純益產生4%-10%的負面影響。

此外，壽險業者持有的新台幣23兆元新台幣（7,670億美元）海外資產，也可能因新台幣升值而面臨匯損。這些海外投資的大多集中在美債。美國銀行表示，若保險業者現在加強避險，能將鎖住弱勢美元的效益，若不採取任何作為，可能遭遇進一步匯損。