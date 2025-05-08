新台幣升值影響觀光？陳世凱：要求觀光署密切關注
交通部長陳世凱今天前往立法院交通委員會就「人本交通」專案報告並備質詢。面對立委關切近期台幣升值帶動出國潮流，是否對國旅造成衝擊？陳世凱表示，以近期台幣快速升值情況來看，會有2個層面的影響，第一、國人出國消費變便宜；第二、國際客來台消費變貴。短期看不出影響，但長期就會擔心觀光客來台旅遊的數量。
陳世凱說，已要求觀光署密切關注進出國的人次數據，針對有需要提供協助或補助的旅行業者，觀光署會快速擬定方案來協助。
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