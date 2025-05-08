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匯價預測「星星之火可以燎原」 楊金龍：學到教訓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
最近坊間有各種匯價預測，楊金龍表示此次讓了解到「星星之火可以燎原」，之後央行碰到這類情況，都會在第一時間對外澄清。圖/本報資料照片
最近坊間有各種匯價預測，楊金龍表示此次讓了解到「星星之火可以燎原」，之後央行碰到這類情況，都會在第一時間對外澄清。圖/本報資料照片

中央銀行總裁楊金龍今日指出，央行4月30日就已觀察到台幣升值力道加強，在4月8日美國總統川普祭出對等關稅之後，坊間就傳出很多對台幣匯價升值的預期，甚至像引用大麥克指數來預測新台幣匯價（意指預測到13.3元兌1美元的誇張價位）。他表示，其實對這些評論，央行雖然沒有在第一時間對外澄清，但都有私下多方和這些媒體評論員連繫。

他表示，央行會記取這次的教訓，這次經驗讓央行了解到「星星之火可以燎原」，之後央行碰到這類情況，都會在第一時間對外澄清。他是在答覆立委鍾佳濱質詢時做出以上表示。

央行昨日起對熱錢「禿鷹」展開專案金檢查，對於專案金檢持續的時間，楊金龍指出，要看市場秩序何時趨於穩定，至於進出口廠商，不會直接查廠商，而是透過銀行為對口來查。

台幣匯率

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