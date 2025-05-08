央行抓炒匯熱錢 楊金龍證實：專案金檢昨日啟動、今天也會去
新台幣匯率急升近10%，讓國內許多「毛三到四」的中小企業措手不及，中央銀行總裁楊金龍日前證實，確實有發現炒匯資金，外匯局局長蔡烱民也證實將對銀行啟動外匯專案金檢，立委李彥秀8日詢問，央行何時啟動外匯專案金檢，楊金龍明確回應，「昨天就啟動了、今天還會再去」。
李彥秀追問，央行金檢會執行多久期間，楊金龍回應，會視市場情況而定，若已恢復平靜、秩序良好，為什麼還要繼續查下去？
李彥秀詢問，若央行金檢後發現，國內的進出口商也在炒匯，會如何處理？楊金龍回覆，央行會找銀行，因為銀行需要進行KYC（know your customer，認識你的客戶），有相關的規定可以處理。
對於央行查緝炒匯禿鷹，是否有避險基金在內？楊金龍回應，央行看到外資匯入後停泊在帳上、沒有買股票，就會提醒它要趕快出去。
按往例，央行會對疑似炒匯的外資進行道德勸說，李彥秀詢問，是否考慮制定更有效的政策，避免資金一再來台炒匯，楊金龍回應，央行和外資保管行有密切協調與溝通，應該已經足夠，若制定罰則，可能會嚇跑外資。
至於這波炒匯外資規模有多大、獲利多少，楊金龍並未正面回應。
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