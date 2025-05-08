查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

中央銀行專案金檢查熱錢炒匯「禿鷹」說到做到。央行總裁楊金龍今日在財委會上答覆立委郭國文質詢時指出：「昨日已啟動專案檢查了，已在進行！」他也強調，對於流入的熱錢，央行是觀察有「疑似禿鷹」的跡象，並非說這些外資全都是禿鷹。

楊金龍周一記者會上說，這些熱錢「量滿大，但走得很慢」，如今央行要實際付諸行動用金檢來趕疑似禿鷹的熱錢，最明顯的指標就是股票賣超之後，匯出動作「慢吞吞」，央行也立即付諸行動，昨日已出擊專案金檢。

對於央行的金檢標準，據先前外匯局長蔡烱民說法，主要為保管行，除了外資的股市交割帳戶情況之外，另外廠商的大額結購也會去查，重點在於銀行為廠商承作遠匯時，是否有實際單據為證。對於廠商交易的相關金檢。蔡烱民強調，央行的原則是出口廠商若要作避險交易，都要有實質交易原則，要有實質進出口才能作避險，倘若沒有實際進出口的買賣，卻作避險交易，這就是在炒匯。

央行過去也曾調查過出口商是否假交易之名，行炒匯之實，2021年曾調查6家外銀違規受理在台8家糧商的新台幣遠匯業務，當時央行調查之後發現，該糧商由於進出口都用美元計價，實際上並沒有避險需求，卻大量用交易為藉口來炒匯，因此重罰。甚至當時德意志台北分行還因此被撤銷遠匯交易許可，且禁作所有匯率相關的衍生性商品交易；這次央行金檢之後，是否會再度出手重罰，也受市場矚目。

倘若外資賣股之後，連續一個星期都沒出去，以央行來看這就不正常；而若外資雖然賣股，但未匯入新資金，亦即整體的資金水位未變，則還算正常；還有另一種情況央行也認為可疑，蔡烱民指出，即使未持續停泊一周以上，但倘若是周期性的，例如每次都停三天，但一而再、再而三發生，這種現象也會令央行懷疑。