新台幣升值狂潮 交通部長陳世凱坦言有2層面影響

新台幣匯率目前雖然暫時回穩，但從5月5日起連2個交易日飆升，讓新台幣一口氣升值接近2元，立法委員徐富癸憂心，台幣升值帶動出國潮流，恐對國旅造成衝擊，交通部長陳世凱坦言有2影響，包含國人大量出國、國際客來台消費變貴，但也強調若觀光業者需補助會提供協助。

台北外匯市場新台幣兌美元5日中午暫收29.95元，飆升1.114元，成交金額26.34億美元。新台幣兌美元5日開盤價為30.91元，早盤最高29.59元、最低30.91元。

陳世凱今赴立法院交通委員會就「人本交通」專案報告並備質詢。徐富癸質詢，近期台幣升值帶動出國潮流，是否對國旅造成衝擊？

陳世凱表示，匯率確實會影響觀光，以去年來說，日幣突然跌很多，國人覺得去日本旅遊很便宜，因此大量民眾前往日本玩，今年台幣升值，日幣降低一些。

陳世凱說，以近期台幣快速升值情況來看，會有2個層面的影響，第一，國人出國消費變便宜；第二，國際客來台消費變貴。短期看不出影響，但長期就會擔心觀光客來台旅遊的數量。

陳世凱說，已要求觀光署密切關注進出國的人次數據，針對有需要提供協助或補助的旅行業者，觀光署會快速擬定方案來協助。

徐富癸說，應拉高至行政院觀光產業振興層級，跨部會整合討論如何給予國旅優惠補助方案，不能讓國人旅遊狀況失衡太嚴重。