影／新台幣狂升值 柯志恩：高雄傳產毛利少、哀鴻遍野

新台幣強勢升值衝擊出口產業，中央銀行總裁楊金龍在5日記者會上回應不流暢，狂結巴畫面引起討論。立委兼國民黨高市黨主委柯志恩今天批評，楊金龍真話不敢講、謊話又還沒準備好；高雄很多船廠靠出口，業者已經都哀鴻遍野，政府不該只講風涼話或支支吾吾，「應該告訴我們應對策略」。

中央銀行總裁楊金龍5日召開記者會，被問及為何這次放手匯率，讓新台幣升值等問題，相關回應吞吞吐吐、支支吾吾。

立委柯志恩今早前往肉豆公市場贈送母親節花束，針對央行總裁楊金龍表現。她表示，楊總裁應該真話不敢講、謊話又還沒準備好，所以才會這樣支支吾吾；大家都知道，美國不管是美債或匯率會影響全世界金融，尤其亞洲市場會受到匯率影響，當初他還說新台幣應該升值至20％，目前已升值至10％，這絕對不是空穴來風。

柯志恩說，高雄很多傳產靠出口，目前為止哀鴻遍野，而且傳產毛利非常少，僅有3％或5％、甚至最高8%，匯率影響會讓出口商完全無招架之力，政府這個時候不該只講風涼話，或支支吾吾講不出話，應該告訴我們應對策略，畢竟這樣會對產業界造成非常大影響，最重要是，人民關稅產業衝擊或通膨衝擊會感到無所適從。