央行總裁楊金龍澄清：結巴是因口才不好 非不善說謊、沒難言之隱

新台幣匯率近期迅速飆升，市場揣測美國在貿易談判時要求新台幣匯率升值；有媒體報導，中央銀行總裁楊金龍日前召開記者會澄清時口氣支支吾吾，像是不善於說謊、或有難言之隱。楊金龍8日赴立法院財委會報告時，特地商請立委林德福給予一點時間澄清，強調「我答詢的時候結結巴巴是因為口才不好，和我說謊、難言之隱一點關係都沒有」。

楊金龍重申，台灣沒有受到美國的施壓要求新台幣升值，針對這件事，央行已經在5月1日、2日和5日都有聲明澄清，新聞稿敘述的都是真實的。

立委林德福詢問，外貿協會董事長黃志芳日前在演講時提到，川普2.0為重建整個世界的秩序，以關稅為戰術，打破現有整個貿易秩序，後續會以匯率為戰略來建立新的秩序；楊金龍回應，這是他個人的看法，目前關稅還在談，但談論的內容只有關稅而已。

楊金龍強調，新台幣匯率有升有貶、很難去預測，「現在在升，說不定有一天會貶、都有可能啊！匯率就是難以捉摸」，中央銀行的角色是，當預期心理非常強的時候，市場會有一個shock，但非理性的能量就釋放了，所以短短兩天後，外匯市場的供需就平衡了。

至於央行有沒有更明確的對策，楊金龍說，首先要呼籲市場人士不要再說沒有根據的話，評論人員要節制，因為很容易會導致市場的非理性反應。

立委賴士葆詢問，為什麼楊總裁要求要一個聲明、一個澄清，楊金龍說，有人評論他是「史詩級的結結巴巴、聽了非常害怕」，我讓他心生害怕，所以要特別澄清說明。

至於南韓央行總裁日前表示，包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一，正是美方對各國匯率政策的干預壓力；楊金龍回應，韓國的電視台也認為，這個翻譯有一點出入。