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日前記者會上說話結巴是心虛？楊金龍否認自嘲：是口才不好

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記者會談匯率結巴因心虛？楊金龍：口才不好 絕無難言之隱

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
針對新台幣匯率連續兩天快速升值，中央銀行總裁楊金龍周一舉行記者會，但被外界指為說話結巴有難言之隱。記者許正宏／攝影
針對新台幣匯率連續兩天快速升值，中央銀行總裁楊金龍周一舉行記者會，但被外界指為說話結巴有難言之隱。記者許正宏／攝影

中央銀行總裁楊金龍今日赴財委會備詢，在答覆立委林德福質詢時，針對周一他召開記者會，外界說他說話結巴是「因為心虛、有難言之隱」，他強調，絕對沒有什麼難言之隱：「央行5月1日、2日、5日的聲明，都是實話！」

楊金龍回應賴士葆質詢時也自嘲，外界說他結巴，甚至外界還誇張的形容是「史詩級的結巴」，自己就是口才不好，但絕對不是心虛。

對於目前台幣在30元匯價，楊金龍也指出，其實歷史很多時候都會升至此價位，匯率有升有貶，難以捉摸，央行重視的是匯市穩定，先前預期心理太強，但預期心理消除之後，市場非理性的負能量就會釋放，所以這二天又回復平穩。

台幣匯價開盤以30.3小貶0.5分開出，而之後台幣仍有升值壓力，截至30.27再度由升轉貶，截至九點半，匯價最低來到30.325。

對於美國是否施壓，南韓與我國央行總裁說法完全不同，南韓央行總裁坦言匯率變化是因為美國施壓，楊金龍則指出，是因為媒體轉譯錯誤，南韓央行總裁的原意並非如此。

楊金龍也指出，升值不見得是負面的，國人赴海外旅遊也變便宜了。對此立委顏寬恒則不以為然指出，國人工作的時間仍大於旅遊，所受衝擊仍大。

台幣匯率 央行 楊金龍

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