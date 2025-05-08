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台幣連2貶 任永力：亞洲恐引爆2.5兆美元賣壓

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者朱漢崙／綜合報導

提出美元微笑曲線理論的知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）警告，隨著亞洲國家開始出脫手中的龐大美元部位，美元可能面臨規模二點五兆美元的「雪崩式」賣壓。

台幣兌美元匯率昨天則在中央銀行力守下，以貶值一點五分、卅點二九五元作收，連兩貶。匯銀主管說，市場逐漸平靜，預估短期在卅至卅點五元區間遊走。

路透最新針對八十三位外匯策略師的調查也顯示，美元未來一年持續看貶，超過五成五受訪者認為美元的避險地位堪憂，比率高於四月調查的三成三。

台幣匯率

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