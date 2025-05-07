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「雙標」！新台幣急升市場震盪 網紅陳沂：馬英九時一定被罵翻
新台幣從上周五開始強勢升值，急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱錢湧入與美元拋售壓力仍在。網紅陳沂在臉書批評，「雙標！你們愛的根本不是台灣，是你的政治光譜」。
網紅陳沂昨天針對新台幣升值指出，講真的啦，如果在馬英九時代，台幣這樣亂飆升，一定會被罵翻說跪舔美國爸爸，賣台！怎麼總統變成賴清德，就好像什麼都沒關係了呢？難道只要喊「抗中保台」，一切都能被合理化了嗎？
她不禁批評「雙標！你們愛的根本不是台灣，是你的政治光譜」。至於台幣兌美元匯率，今天在中央銀行力守下，以貶值1.5分、30.295元作收。
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