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「雙標」！新台幣急升市場震盪 網紅陳沂：馬英九時一定被罵翻

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台幣兌美元匯率，今天在中央銀行力守下，以貶值1.5分、30.295元作收。本報資料照片
台幣兌美元匯率，今天在中央銀行力守下，以貶值1.5分、30.295元作收。本報資料照片

新台幣從上周五開始強勢升值，急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱錢湧入與美元拋售壓力仍在。網紅陳沂在臉書批評，「雙標！你們愛的根本不是台灣，是你的政治光譜」。

網紅陳沂昨天針對新台幣升值指出，講真的啦，如果在馬英九時代，台幣這樣亂飆升，一定會被罵翻說跪舔美國爸爸，賣台！怎麼總統變成賴清德，就好像什麼都沒關係了呢？難道只要喊「抗中保台」，一切都能被合理化了嗎？

她不禁批評「雙標！你們愛的根本不是台灣，是你的政治光譜」。至於台幣兌美元匯率，今天在中央銀行力守下，以貶值1.5分、30.295元作收。

台幣匯率 賴清德 陳沂 馬英九

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