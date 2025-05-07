台幣強勢升值 楊金龍支支吾吾…藍議員：賴清德須給人民答案

新台幣從上周五開始強勢升值，甚至還有網傳台幣兌美金匯率恐升到13：1元。對於台幣強勢升值，國民黨北市議員李明賢認為，央行總裁楊金龍不敢講出來的理由，「就是老美的壓力。」

李明賢說，如果老美的壓力那麼大的話，搞不好大剌剌講出來，國人或許還可以諒解，尤其因台幣大幅升值，接下來經濟衝擊是很大，接下來影響所及是國內通膨，包括失業率高漲等，政府沒有給民間真正的答案，賴清德總統必須給人民真正一個交代、一個答案。

李明賢說，現在大家都在笑，像汽車零組件美國給日本壓力，說汽車零組件關稅要升25%，日本不願意吞，那台灣？台幣如果一直升值下去，那台幣也不得了，那會是很大經濟衝擊，接下來台幣升值升到什麼程度，有人預估27、28元是關鍵，甚至還有人說是13元，政府要給人民一個真正的答案。