台幣匯率狂升 主計總處：有助降低國內物價、需時間傳遞

行政院主計總處7日發布2025年4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.03%，漲幅雖較3月收斂，但外食費漲3.48%，是近13個月新高，不僅漲幅持續擴大，且已連續六個月高於3%。不過，近日新台幣匯率升值將有助於降低國內物價壓力，但仍須經過一段時間傳遞效果才會慢慢顯現。

4月物價調查結果首度反應川普關稅震盪，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，市場可能因為擔心美國政府關稅政策影響全球需求，因此國際農工原物料4月價格幾乎都較3月低，影響以美元計價的進口物價已連續30個月走跌，4月進口物價年減2.94%，由於4月新台幣匯率貶值幅度縮小，以新台幣計價的進口物價跌幅也較小一點，年減2.13%。

至於5月新台幣匯率大幅升值又會對物價造成什麼影響？曹志弘指出，雖會降低進口物價，但仍得經過一段期間才會傳導到消費者物價，但新台幣升值的確有助於國內物價穩定，降低物價壓力，但這個降價效果要多久才會出現？主計總處過去沒有研究，這次也並沒有特別評估。

關於5月通膨率，曹志弘認為，應會低於2%，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩。目前國內物價仍屬平穩，核心物價也連續13個月低於2%。

曹志弘還提到，4月通膨率回落，主因水果漲幅持續縮小，電價也未調漲。只是仍需注意的是，368個查價項目群中扣除6項本月非屬產季水果，上漲者258項，超過七成，因此使得民眾對於物價上漲的感受依舊有感。

其中，食物類漲4.34%，主因水果供量較少，價格上漲25.26%，肉類、外食費及麵包、蛋糕等其他穀類製品亦漲4.66%、3.48%、3.38%。此外，房租仍上漲2.4%，漲勢雖未再擴大，漲幅為一年低點，但仍續居高檔，加上掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，惟蛋類、油料費及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲1.5%，再剔除能源後之總指數，即核心CPI漲1.66%。

至於行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率4月漲0.87%，則是近13個月以來新高，其中豬肉漲5.36%，為13個月以來最高；雞肉漲3.13%，則是近14個月新高；麵包漲4.24%，更是19個月以來最高。