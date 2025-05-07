快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣強升 吳東亮：升值不是壞事但清楚趨勢較安心

中央社／ 台北7日電
新台幣匯率5月初強升，引發市場震動。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
新台幣匯率5月初強升，引發市場震動。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

台幣匯率5月初強升，引發市場震動。台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時表示，匯率是雙面的，升值對外銷不利，但有利進口商，且幣值反映經濟基本面好，在匯率波動的過程，帶動企業調整體質，「升值不是壞事，但如果大家比較清楚（趨勢），比較安心」。

美國總統川普今年1月上任以來，不只關稅戰衝擊原有經貿秩序，金融市場也跟著劇烈波動，時值台美談判之際，市場對新台幣升值預期心理轉濃，導致5月初新台幣連2日飆漲逾6%，驚動中央銀行總裁楊金龍親上火線，信心喊話，金管會也急召6大壽險公司喝咖啡，掌握新台幣狂升對清償能力、流動性等衝擊。

吳東亮今天接受中央社專訪，談及近日新台幣升值風暴，他表示，台灣是出口導向經濟體，企業尤其是外銷、貿易商，對匯率變動都心理有數，有做一定程度避險，但大家最怕突發性變動，這時候就必須靠政府出面。

「外匯要升或貶，趨勢看得清楚，避免大波動，業界會比較好做。」吳東亮對央行5日主動公開說明匯率的舉動，表達肯定。他指出，經過央行信心喊話，這2天已經可以看到新台幣匯率回穩，這正是政府可以做的事情。

吳東亮指出，匯率是雙面的，升值對外銷不利，但進口商會高興，而且幣值升值反映經濟基本面好，在匯率波動的過程，企業也持續調整。部分業者選擇外移、提高生產效率，部分業者則調整體質，根留台灣，「升值不是壞事，但如果大家比較清楚（趨勢），比較安心」。

然而，不可諱言，川普2.0讓金融市場走勢更加難以預測，近日新台幣匯率狂飆，壽險業者面臨極大壓力。

金融風險方面，吳東亮分析，從銀行角度而言，主要風險是由客戶承擔，雖有風險但偏向短期；保險公司則是長期投資，這部分要注意的是，保險公司常提到「3差」，也就是利差、費差、死差，這攸關保險公司成本與利益，但台灣保險公司多了一個「外匯差」。

「全世界錯配最嚴重是台灣」，吳東亮直言，台灣的問題是新台幣投資標的不多，導致台幣與美元的資產錯配，大家都選擇投資國外比較賺錢，在此情況下，要特別小心匯率風險。

台幣匯率

延伸閱讀

設立國家主權基金 央行總裁楊金龍有五大主張

台幣急升值謝龍介批楊金龍「禿鷹說」騙人 漲幅快淹鼻子了

新光三越下月改選 吳東進傳挺吳東昇續任董座

南韓央行認了遭美施壓升值 王鴻薇：打臉賴清德、楊金龍

相關新聞

新台幣強升 吳東亮：升值不是壞事但清楚趨勢較安心

新台幣匯率5月初強升，引發市場震動。台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時表示，匯率是雙面的，升值對外銷不利，但有利進口商，...

亞幣升勢旺…是美國施壓的？ 一文看懂南韓央行總裁在說什麼

亞洲貨幣兌美元最近全面走升，南韓央行總裁李昌鏞6日表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一，引發軒然大波。對此，「韓半島新聞平台」將外媒消息翻成中文，呈現李昌鏞「坦言美國施壓」恐為一場誤會。

企業遇關稅和匯率雙面夾擊 知名航太二代：市場已重新洗牌

台灣企業接連遇到美國對等關稅和匯率遽變的雙面夾擊，許多人都為企業經營擔憂，看在航太機械業者黃呈豐眼裡，只要企業保有「韌性...

台幣連二貶…今小貶1.5分 收30.295元

台幣匯價今日以30.295，小貶1.5分作收，成交量為14.87億美元。匯市在終結連六升格局之後，呈現連二貶。

台幣飆升 雲朗集團：衝擊入境觀光

近期台幣大幅升值，面對匯率大幅波動，雲朗集團總經理盛治仁今天說，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊，而台灣旅遊的復甦腳步本...

酸經貿戰跪、送、敗 朱立倫：台一定被列匯率嚴重觀察名單

韓國央行鬆口美方「談匯率」，國民黨主席朱立倫表示，若無意外，美國財政部匯率政策報告本周或下周出爐，台灣一定被列為嚴重觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。