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企業遇關稅和匯率雙面夾擊 知名航太二代：市場已重新洗牌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市機械業二代協進會（簡稱G2）創會長黃呈豐認為，台灣企業因為關稅和匯率這兩件事，市場已經重新洗牌，市場是變動的，企業必須隨之變動，才可以求勝。圖／黃呈豐提供
台中市機械業二代協進會（簡稱G2）創會長黃呈豐認為，台灣企業因為關稅和匯率這兩件事，市場已經重新洗牌，市場是變動的，企業必須隨之變動，才可以求勝。圖／黃呈豐提供

台灣企業接連遇到美國對等關稅和匯率遽變的雙面夾擊，許多人都為企業經營擔憂，看在航太機械業者黃呈豐眼裡，只要企業保有「韌性」，應該可以因應，「台灣在新冠疫情期間也曾遇過1美元兌27元多新台幣的時期，最終仍是走過來了」。

黃呈豐是台中市機械業二代協進會（簡稱G2）創會長，家族是航太機械大廠六星機械，經營亦受此次的匯率衝擊。至於這個韌性是什麼？他認為一是先做到「立於不敗」，二是「追求能勝」。在立於不敗上，指的是成本控管和開發新市場，就是不能把雞蛋放在同一個籃子裡。

追求能勝也就是在立於不敗的基礎上開拓出新商機，在不變之中追求能變，因應新的變局。台灣企業因為關稅和匯率這兩件事，市場已經重新洗牌，市場是變動的，企業必須隨之變動，才可以求勝。

黃呈豐和台大商研所教授黃俊堯及另一學者楊曙榮合著「打造韌性-數位轉型與企業傳承的不斷再合理化路徑」一書，以實際經驗和觀察，提出企業數位轉型和企業傳承的看法。

台幣匯率

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