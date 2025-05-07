亞幣升勢旺…是美國施壓的？ 一文看懂南韓央行總裁在說什麼

亞洲貨幣兌美元最近全面走升，南韓央行總裁李昌鏞6日表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一，引發軒然大波。對此，「韓半島新聞平台」將外媒消息翻成中文，呈現李昌鏞「坦言美國施壓」恐為一場誤會。

「韓半島新聞平台」由長駐南韓的獨立記者楊虔豪經營，他畢業於成功大學政治系，是道地的台灣人。

「韓半島新聞平台」臉書指出，韓國銀行總裁李昌鏞面對記者所做出的發言，引發台灣媒體的不同解讀，他挑選引用兩家發自米蘭現場的韓文報導文字，並翻譯出來。一為韓聯社，走的是精簡快速的路線，內容被廣泛引用；二為財經報紙《亞細亞經濟》，內文更為詳細，應可避免不必要的誤會。

이 총재는 원화를 비롯한 아시아 통화가 강세를 보이는 배경으로 "미국이 개별 국가들 만나면서 환율 얘기를 하고 있구나, 그게 알려진 게 하나이고 두 번째는 미중 간 협상 타결 확률이 높아졌구나"라고 요약했다. 그는 "어느 순간 확 바뀌면 환율이 다시 오를 것"이라며 "환율 변동이 끝난 건 아니라고 생각한다"고 지적했다.

面對包括韓元在內的亞洲貨幣強勢走升的背景，李總裁歸納道：「目前所知，是美國與個別國家（談判代表）會晤前，言及匯率問題，這是第一點；第二點是，美中之間達成協商結果的機率越來越高。」他並指出：「若某個瞬間（的心態）轉變成如此，匯率就會再度走高，我認為這並不代表匯率波動到此就結束。」

《亞細亞經濟》：

이번에 환율이 큰 폭으로 떨어진 건 미국이 개별 국가들을 만나면서 환율 얘기를 하는 것이 환율 절상 압력 시그널로 시장에 읽힌 게 첫 번째고, 두 번째는 미·중 무역 협상 타결 확률이 높아졌다는 기대가 작용한 것"이라며 "이런 심리가 어느 순간 확 바뀌면 다시 변동성을 키우며 올라갈 여지가 있는 것"이라고 짚었다. 미국이 환율에 대해 어떤 걸 요구하고 있고 앞으로 어떻게 움직일지는 아시아 국가에 공통으로 뭘 요구할지, 개별 국가에 따로 요구할지 불분명해서 관련해 기재부와 계속 얘기 중이라고 설명했다. 그는 "우리가 지금 고민하는 건 미국 원하는 게 강달러인지 약달러인지 잘 모르겠다는 것"이라며 "그걸 파악해야 하는 입장이고, 앞으로 몇 주간 더 명확해질 것"이라고 말했다.

李總裁表表示：「這回（美元）匯率會大幅下滑，第一是美國與個別國家（談判代表）會晤並提到匯率問題，而被市場解讀作要求他國貨幣升值的訊號；第二則是外界對美中貿易談判達成協議的期待越來越高所致。若在某個瞬間，轉變為此番心理，就會使變動性增大，就可能導致他國貨幣升值。」

李總裁還說明，面對匯率問題，美國要求為何，往後如何行動，又會對亞洲國家共同要求什麼，對個別國家要求什麼，這些都還不清楚，所以韓銀正持續與計劃財政部研商中。

他還說明：「現在苦惱的是，我們並不清楚美方要的，到底是強勢的美元，還是弱勢的美元，我們的立場是還須掌握，往後幾周，情勢會漸趨明朗。」