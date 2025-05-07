台幣連二貶…今小貶1.5分 收30.295元

台幣匯價今日以30.295，小貶1.5分作收，成交量為14.87億美元。匯市在終結連六升格局之後，呈現連二貶。

台幣匯價午盤升值3分為30.25元，成交量8.29億美元，盤中震幅近1.5角，最高點一度小貶5分至30.285元，最高升至30.138元。匯銀人士說，央行今天守匯目標已不止30元，而希望能撐住30.2的指標關卡，下午2時之前匯價持續30.25元的價位超過1小時，但2時之後匯價開始震盪，往30.2元價位升值，3時45分之後央行拉尾盤，匯價由升轉貶。此外，匯市今日成交量也較昨日減半，回到平日正常水準，匯市趨穩定。