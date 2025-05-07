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台幣飆升 雲朗集團：衝擊入境觀光
近期台幣大幅升值，面對匯率大幅波動，雲朗集團總經理盛治仁今天說，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊，而台灣旅遊的復甦腳步本就落後於世界，因此國內的業者就必須要評估如何因應最壞情況。
盛治仁表示，雲朗的旅客恢復超過預期，住房率達到85%，其中更有85%是外國客，過去香港旅客占比高，現在日本旅客為大宗，占比達3成，但匯率波動之後，情勢可能也有改變，日客來台意願恐降低。
至於新台幣升值後購買力大幅變強，民眾的出國意願更高，盛治仁表示，對於觀光產業的挑戰會更大，所有的本土旅遊業者看待入境市場要更小心，要思考最壞情況該如何因應，要想辦法和其他競爭對手做出區隔。
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