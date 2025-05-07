快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

獨／板橋33公斤冷氣從天而降砸死女大生 安裝工人、業者判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣飆升 雲朗集團：衝擊入境觀光

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
近期台幣大幅升值，雲朗集團總經理盛治仁直言，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊。記者林海／攝影
近期台幣大幅升值，雲朗集團總經理盛治仁直言，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊。記者林海／攝影

近期台幣大幅升值，面對匯率大幅波動，雲朗集團總經理盛治仁今天說，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊，而台灣旅遊的復甦腳步本就落後於世界，因此國內的業者就必須要評估如何因應最壞情況。

盛治仁表示，雲朗的旅客恢復超過預期，住房率達到85%，其中更有85%是外國客，過去香港旅客占比高，現在日本旅客為大宗，占比達3成，但匯率波動之後，情勢可能也有改變，日客來台意願恐降低。

至於新台幣升值後購買力大幅變強，民眾的出國意願更高，盛治仁表示，對於觀光產業的挑戰會更大，所有的本土旅遊業者看待入境市場要更小心，要思考最壞情況該如何因應，要想辦法和其他競爭對手做出區隔。

台幣匯率

延伸閱讀

中國拚觀光 10天免簽過境政策首遇五一長假 入境遊倍增

白沙屯媽祖今登八卦山 明北返2大預測路線曝光

南投市信眾布設茶水站等待... 白沙屯媽卻走山路衝上松柏嶺

200年來頭一遭！白沙屯媽祖入境南投 縣民瘋狂追女神

相關新聞

企業遇關稅和匯率雙面夾擊 知名航太二代：市場已重新洗牌

台灣企業接連遇到美國對等關稅和匯率遽變的雙面夾擊，許多人都為企業經營擔憂，看在航太機械業者黃呈豐眼裡，只要企業保有「韌性...

酸經貿戰跪、送、敗 朱立倫：台一定被列匯率嚴重觀察名單

韓國央行鬆口美方「談匯率」，國民黨主席朱立倫表示，若無意外，美國財政部匯率政策報告本周或下周出爐，台灣一定被列為嚴重觀察...

台幣連二貶…今小貶1.5分 收30.295元

台幣匯價今日以30.295，小貶1.5分作收，成交量為14.87億美元。匯市在終結連六升格局之後，呈現連二貶。

台幣飆升 雲朗集團：衝擊入境觀光

近期台幣大幅升值，面對匯率大幅波動，雲朗集團總經理盛治仁今天說，對於台灣的境內旅遊會是很大的衝擊，而台灣旅遊的復甦腳步本...

台幣急升總比急貶好！財經專家指4族群頭大 只有它「爽爆兩頭賺」

財經專家阮慕驊透過臉書評斷，認為「急升總比急貶好」，並點出4大行業恐因匯率急升急著避險，但外資卻因此而擁有更多「慢慢賣」的籌碼，認為這波匯率現象因此讓全球化下的受益者，都必須開始償還(Pay back)。

新台幣強升帶旺房市？李同榮：別太興奮 技術面有答案

新台幣走勢自4月底開始「急升直上」，5月5日外資熱錢持續湧入，新台幣盤中一度升值超過1.4元，直抵29.59元，創下19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。