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台幣急升總比急貶好！財經專家指4族群頭大 只有它「爽爆兩頭賺」

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣匯率飆升，財經專家認為急升總比急貶好，但點出4族群恐因此「頭殼抱著燒」。記者黃仲明／攝影
台幣匯率飆升，財經專家認為急升總比急貶好，但點出4族群恐因此「頭殼抱著燒」。記者黃仲明／攝影

台幣匯率近日強勢，今(7)日匯價午盤升值3分，目前為30.25兌1美元。對於這波台幣匯率急升現象，財經專家阮慕驊透過臉書分析，指出「急升總比急貶好」，並點出4大族群恐因匯率急升急著避險，但外資卻因此而擁有更多「慢慢賣」的籌碼，認為這波匯率現象因此讓全球化下的受益者，都必須開始償還(Pay back)。

對於這波創下歷史紀錄的台幣急升態勢，阮慕驊5日於臉書發表看法，認為「急升總比急貶好」，升值代表台幣的國際購買力變強，貶值則反之，若幾個交易日下來貶個10%，肯定造成人心惶惶。

但他點出2大行業可能「現在最頭痛而且未來最麻煩」，包括金融業電子業。阮慕驊認為，金融業、尤以保險業可能更加首當其衝，因為台灣保險業擁有7000億美元資產，但避險比例僅占60%，未來匯損可能很有得瞧，等著看損益表；電子業者可能也因為不知該如何報價和避險而影響顯著。另外出口業者大概也會跳腳狂罵，他呼籲及早做長久打算。

阮慕驊還點名升值對「滿手美元資產的人」不利，這類人擁有包括美元、美債、美股等，多是有錢人，中產階級也會配置一些美元資產，不過多數人是台幣和美元資產各占一半，甚至台幣的資產會多一些，因此阮慕驊認為，「升值頂多叫一叫，唉一唉，還好啦！」

阮慕驊也點出這波匯率的可能會讓「外資爽爆」，因為台股20兆元以上的股票，可以慢慢賣了，股價和匯率雙頭賺。

他也提出疑問，央行外匯存底的美債，不知是否需重新評價？並提到台灣頂級有錢人嘴上不說，心裡可能都在盤算著何時才能開始大量換美元。他認為，這是一個時代的開啟，全球化下的受益者都開始要償還(Pay back)。

台幣匯率 外資 美元 金融業 電子業

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