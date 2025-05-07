台幣匯價午盤升值3分為30.25 市場關注今日能否守住30.2關卡

台幣匯價午盤升值3分，目前為30.25兌1美元，成交量8.29億美元，整個上午的成交量較昨日減少近一半，盤中震幅近1.5角，最高點一度小貶5分至30.285，最高升至30.138。今日央行守匯目標已不只30元，而希望能撐住30.2的指標關卡，同時也隱含宣示，新台幣接下來即使要升，也是緩升格局。

儘管台幣匯率昨日已由升走貶，昨日終結連六升，但台幣升值的壓力仍在，今日上午以升值2分，30.26開出，隨即升破30.2關卡，最高來到30.138，今日再度進入30元關卡保衛戰。從上午的匯價起伏可看出央行今日對匯市的目標價位已不只守30元，而是希望匯價能回貶到30.2元之上。

匯銀人士指出，「258」向來是數台幣匯價的三個整數防線，台幣匯價昨日以30.28作收，倘若台幣匯價今日也能在30.2元之上收盤，等於站穩30.2，不但離30元關卡更遠，也更能發揮安定匯市信心的效果。

匯銀人士指出，儘管央行多次出面信心喊話，更公開宣示要祭出專案金檢來趕熱錢、查禿鷹，使台幣昨日結束連六升，但由於市場對於台幣匯價在美國貿易逆差的壓力之下仍將走升的預期已形成，台幣仍將面臨相當大的升值壓力，現在只在於是急升或是緩升。