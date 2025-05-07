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台幣急升值謝龍介批楊金龍「禿鷹說」騙人 漲幅快淹鼻子了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介指央行總裁楊金龍禿鷹說是沒講真話。聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介指央行總裁楊金龍禿鷹說是沒講真話。聯合報系資料照片

台幣近日狂升，國民黨立委謝龍介針對中央銀行總裁楊金龍的禿鷹說，認為是在騙人，他說，外匯是有管制，顯然楊金龍沒有跟台灣人說實話；實際上韓國央行總裁李昌鏑指亞幣狂漲是美國施壓所致就是最好見證。他以日方有所堅持為例，指台灣一面倒挺美，不是應有持家態度，因為對人民不利。

謝龍介昨晚直播表示，這幾天台幣大幅升值，對出口產業造成嚴重影響，匯差讓盈轉虧。他說，央行總裁楊金龍說是因為有禿鷹的行蹤，但他認為這是騙人的。外匯是有嚴格管制的，要匯給誰、做什麼用途都要寫得一清二楚；若有這多錢要匯進來，是要投資，又要投資到哪裡，難道會不知？因此，楊金龍的禿鷹說再騙台灣人。而事實上，韓國央行總裁的美國施壓說，更說明一切。

謝龍介舉日本為例，說日本首相之前對美國高關稅政策要談判的行動就說，日本不能為了快點達成談判協議，而犧牲日本國家利益，事實上，日本很少有首相不買美國的單，而且還說日本有1兆美金的美債，中國大陸排第2是7800多億，但沒有說要拋售美債，之後日本財政大臣扮白臉說，「我們不會拋售美債作武器」，這種談判技巧就是要做為談判代表的後盾，讓美國不敢「硬殺」，有所收斂。

但台灣一開始就把台積電投資美國案送出去，賴總統有如說「大哥沒關係，先拿去。」也因為這樣，讓台灣完全沒籌碼。但既然賴總統都說了，也應有人踩剎車，卻沒看到，也因為如此，沒有製造給美方的壓力，美方也不會用心和你談，反正過去幾十年都是我們美國讓台灣賺。

謝龍介表示，其實大陸被台灣賺很多，去年台灣與美國、大陸的貿易順差，兩國只差幾億，過去順超大陸1500億美金，若像美方一樣對台灣課徵高關稅，台灣未來怎麼生存？因此，不要去押寶，目前全世界都在對抗川普，只有台灣一面倒，力挺美國，這不是持家的態度，因為對人民不利。謝說，其實這樣的做法對賴總統也不利，但為何這麼做？難道有暗盤、有交易？讓人百思不得其解。有問多位專家，大家也想不透，認為怎會這樣？會再觀察匯率變化，也會在立法院問楊金龍的「匯率黃線」是多少？

台幣匯率

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