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因應台幣升值 台壽險業對龐大美債部位避險策略有別

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台幣避險成本原已偏高，如今更是飆到天價。路透
台幣避險成本原已偏高，如今更是飆到天價。路透

富邦人壽和台新人壽對外匯避險策略採取截然不同的應變方式。新台幣近日勁升，這些壽險業者持有的數千億美元美債資產備受關注。

據彭博報導，富邦人壽表示，因應新台幣創1980年代以來最大升幅，已「加強」避險操作；而台新人壽則表示，因避險成本上升，暫不打算增加避險部位。

美國銀行策略師張俊謙（Chun Him Cheung）發給客戶的報告中指出，現在加碼避險，等同於鎖定弱勢美元；但若什麼都不做，又會暴露在更大的虧損風險之下。「無論選哪一邊，都顯示過去的營運模式已難以為繼」。

台灣壽險業在國際間備受關注，原因是他們手中握有龐大美國公債和企業債部位，且多數未做避險。滙豐控股估算，台灣壽險業平均的匯率避險比率低於60%，而這些美元債券平均占他們海外投資的一半以上。

新台幣上周五和本周一連續兩天收盤勁升逾3%，周三盤中一度再升0.5%，觸及30.138元兌1美元，之後漲幅收斂。

避險成本原已偏高，如今更是飆到天價。壽險業者為提防美元走弱，通常透過無本金交割遠期契約（NDF）進行避險，如今新台幣升勢猛烈，這項避險工具的成本創下歷史新高。根據彭博數據，3個月期NDF成本本周已升至14%，為2007年有紀錄以來最高水準。

台新人壽董事長林維俊周二在法說會說，不會因為短期波動而提高避險比重。

相較之下，台灣第二大壽險公司富邦人壽則選擇強化避險部位，以因應全球每日成交達7.5兆美元的外匯市場日益劇烈的波動。

富邦人壽周二聲明說，資本水準仍遠高於金管會規定門檻，也持續符合風險係數資本（RBC）要求。該公司已持續強化避險操作，並將密切觀察市場動態。

根據富邦2024年財報，該公司持有的海外債券規模超過新台幣2.9兆元（約960億美元），其中逾半集中在北美市場。

同時，台灣投資人近來快速撤出台股掛牌的美國公債ETF，顯示這類產品的資金流向出現逆轉。

以規模最大的元大美債20年（00679B）為例，今年前四個月淨流出高達新台幣469億元（16億美元）。類似的資金撤離情況也可見於其他同類型產品，像國泰美債20年期以上ETF（00687B）。

先前買氣多由尋求優於傳統保單報酬的散戶所帶動，但隨著最近美元和美國公債價格劇烈波動，這些過去被視為市場避風港的資產吸引力明顯下滑。

德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos在報告中指出，這波ETF贖回潮「可見已匯回國內，和近日新台幣創紀錄的強升同步」。他認為，這反映「美元資產從亞洲貨幣市場回流的跡象」。

台幣匯率

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