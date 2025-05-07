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獨／新台幣升值掀日圓買匯瘋潮 大型行庫交易量暴增8倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升值掀起民眾搶買美元、日圓風潮，大型行庫交易量暴增8倍，數字驚人。圖為日圓現鈔。 （路透）
台幣升值掀起民眾搶買美元、日圓風潮，大型行庫交易量暴增8倍，數字驚人。圖為日圓現鈔。 （路透）

新台幣升值帶動買賣匯狂潮，除了先前許多銀行的行動銀行APP當機或大塞車，根據本報調查大型行庫在5月5日台幣兌美元匯價升至29.59當日的買賣匯交易，數字更是驚人。新台幣日前急升，升破30大關當時，散戶買賣外幣最具指標性的台灣銀行，當日客戶賣出美元金額比4月底超過7倍之多；另外，日圓賣匯量更猛，不論台銀、第一銀行的數字都較4月成長近8倍，彰化銀行則成長4.5倍，都是為前所未見。

台銀統計顯示，5月5日成交量若和一周前相較，客戶賣出美元的部位增加730%，亦即超過7倍之多，而日圓的買匯部位更增加780%，增幅接近8倍，當日台銀共受理客戶賣出15.6億美元，日圓則賣出約當5300萬美元，等值76.32億日圓部位。

一銀的統計顯示，若以5月5日和4月平均值比較，日圓賣匯量比4月日均量增加776%，增幅接近8倍，美元買匯量則增加156%，5月5日當日一銀賣出68.7億日圓，不過統計也顯示，美元的買匯量有2.84美元，但賣匯量也有1.69億美元，增幅亦有76%。

彰銀的統計同樣顯示爆出大量，5月5日相較於4月日均量相較，賣出美元金額成長約130%、賣出日圓金額則成長450%。兆豐銀行統計則顯示，5月5日的美元及日圓的買匯量和平日相較，分別成長81%和164%。

尤其5月5日台幣匯價升到29.59，日圓在台幣急升對日圓形成「翹翹板效應」、觸及1月以來的0.20新低價位之後，不少行庫的日圓賣匯量，比起美元交易增量更大，同時比起5月2日，不論美元、日圓的交易量繼續激增，合庫統計顯示，5日的客戶賣美元量比起上周五，增加約25%，日圓的買匯量更增加約1倍。

土銀的日圓交易量在5日也有15億日圓、美元交易量約4億美元，亦較4月日均量增加40%；台企銀5日賣出1億美元較上周五增幅33%，買美元的也有5700萬美元，增加16%，客戶買日圓則達16.3億日圓，遠超過賣出3千萬日圓。

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