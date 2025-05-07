新台幣頻暴衝、央行力守30元大關！想撿便宜 該搶美元或日圓？

新台幣5日盤中一度狂升4.7%，見到29字頭，刷新歷史漲幅紀錄，終場驚險守住30元大關！民眾趁台幣漲勢兇猛，瘋搶便宜換匯，讓多個銀行App大當機！現在該買日圓或美元？專家說考量「這件事」更重要。

究竟是哪股神秘力量，竟能讓多家網銀App同時當機？5日新台幣上演驚人的「暴力升值」，盤中狂升4.7%，一度驚見29.59價位！新台幣強勢匯價引發民眾瘋搶換匯潮，卻驚見多家銀行App接連當機。原來，是兌匯需求激增，導致系統流量暴衝、超過負荷，造成無法登入的情況。

5日下午四點收盤，新台幣力守30元大關，終場收在30.145元，升值9.19角、升幅2.96%。在央行很可能驚險出手護盤的情況下，新台幣匯價仍然創下近三年來新高。

新台幣剎車壞了？一路升破三道整數關卡

踏入5月，新台幣升勢氣勢如虹，已連續突破32、31乃至30元等三道整數防線。此輪強升主因之一，可能與美國政府與主要貿易伙伴協商關稅，並施壓要求對方貨幣升值有關，進一步引發市場對台幣升值的強烈預期心理。市場普遍認為，在美國財政部即將公布匯率報告之前，台灣央行對壓抑台幣升值顯得更為保守。

新台幣兌美元匯率上週五（5/2）才創下央行有統計以來的單日最大升幅、升逾3.07%、暴漲近1元。5日在市場情緒延燒下，新台幣開盤即升值1.54角，以30.91元開出，並在外資熱錢持續湧入的推波助瀾下，一舉突破30元大關，甚至見到29.52價位。不少網友驚呼「又一次見證歷史」、「台幣剎車壞了，大家坐穩！」

除了美元出現「甜甜價」，新台幣強升也牽動日圓匯率變化。台銀日圓現鈔賣出價下探至0.20元，來到近10個月來最低點。以10萬元台幣計算，較半個月前可多換超過5萬日圓，讓有出國需求的民眾感受到實質匯差優勢。

在美元與日圓「同步破盤」的吸引力下，民眾湧入各大銀行搶匯，終致多家網銀App系統不堪負荷、災情頻傳。

如今，外匯市場熱度急升，投資人與旅遊族群也開始思考：現在，是兌換美元或日圓的最佳時機點嗎？

專家：換美元或日圓？「這件事」比匯率重要

專家指出，在全球貨幣政策仍充滿不確定性的此刻，對於一般民眾來說，考量「用途」比「匯率」來得更重要，是要搶便宜旅費，還是長期資產配置？必須搞清楚換匯目的與風險承受能力，才是關鍵。

由於目前整體國際情勢仍混沌不明，關稅大戰尚未落幕，若是避險需求升溫，日圓匯率還是會升值。

若是出國旅遊用途，對於想去日本旅遊的人來說，現在的匯率是這十年來數一數二的甜蜜點，尤其國人高度喜愛日本，暑假假期將至，若是已確定行程的人，可直接一次兌換足夠；若還沒確定出發日期者，可以分批換匯，鎖定成本。

至於長線投資用途，美元近期雖然轉弱，但身為儲備貨幣，中長期仍是資產配置的核心。

特別是有美股、ETF、海外基金等長期投資規劃的族群，建議可採「定期定額」或「分批換匯」的策略，降低進場成本；不需追求最低點，而是尋找合理區間慢慢進場。

（本文出自2025.05.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）