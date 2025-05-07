台幣開盤仍升值2分 「30元關卡保衛戰」今再度登場
儘管台幣匯率昨日已由升走貶，昨日終結連六升，但台幣升值的壓力仍在，今日上午以升值2分，30.26開出，隨即升破30.2關卡，最高來到30.138，現在正在30.138和30.2之間的價位拉倨，今日再度面臨「30元關卡保衛戰」，第一項指標就是30.1能否先守住不破。
匯銀人士指出，儘管央行多次出面信心喊話，更公開宣示要祭出專案金檢來趕熱錢、查禿鷹，使台幣昨日結束連六升，但由於市場對於台幣匯價在美國貿易逆差的壓力之下仍將走升的預期已形成，因此台幣仍將面臨相當大的升值壓力，現在只在於是急升或是緩升的問題，因此今日是否仍能力守30關卡不破，仍大有挑戰。
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