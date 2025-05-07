藍白批賴總統甩鍋 把在野黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統前天說遺憾有政治人物炒作匯率議題。國民黨主席朱立倫昨反嗆賴總統把匯率戰造成的結果怪罪是在野黨唱衰，「好天才喔」，若照這樣講，「反對黨都變中央銀行？」民眾黨主席黃國昌也批，匯率都能甩鍋在野黨，賴總統「令人嘆為觀止」。

朱立倫昨與國民黨立委羅智強在大安捷運站為反惡罷街講。朱立倫說，關稅戰是三合一的，包括去美投資、匯率、美債問題，必然會連鎖發生，在野黨早就提醒，關稅談判要奮戰到底，台灣位處風暴中心，竟然未戰先降；他批評，賴清德是對內鬥爭第一名，對外競爭卻是倒數第一的「跪族冠軍」。

朱立倫說，新台幣只要升值百分之十，台積電就少百分之四獲利，代工廠則少百分之六至七獲利；這才幾天就已升了三塊多，所有獲利全部都吞完了；他要第三次預言，六月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部位就逾五千億美元，「只要升值三元，我們已經少了新台幣一兆五千億元」，美債風暴一起，受傷最深的是台灣，風險是全民承擔。朱立倫批評，賴政府就職一年一事無成，唯一成就是「家暴」在野黨，這樣的總統才是真正應該被罷免。

黃國昌說，既然賴總統對民眾承諾，匯率不在台美經貿談判的範圍，在野黨會在國會強力監督，不要出賣台灣人民跟產業。