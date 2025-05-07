聽新聞
0:00 / 0:00

台幣升值近2元 外匯存底損失準備破兆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新台幣近期走升，央行指出，外匯存底約波動上兆台幣，今年仍可達繳庫目標。圖/本報系資料照片
新台幣近期走升，央行指出，外匯存底約波動上兆台幣，今年仍可達繳庫目標。圖/本報系資料照片

台幣兌美元匯率連兩天累計升值近兩元，中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，光是這兩天外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行損益、淨值，央行今年仍可達到繳庫盈餘目標。

央行昨天公布四月底外匯存底為五八二八點三二億美元，金額續創新高，並較三月底增加四十八點一億美元；央行指出，外匯存底增加有三大原因，包括投資運用收益入帳、主要非美貨幣對美元升值、以及央行為阻升台幣進場買匯。

蔡烱民指出，以外匯存底五八二八點三二億元估算，台幣兌美元每升值一元，就會出現約台幣五八二八點三二億的匯兌損失準備，若從匯價卅二元起算到卅元，則外匯存底已出現超過一兆元以上的變動量。但蔡烱民說，這個變動並不會列入損益，而是會用準備項目列計在資產負債表上，不會影響央行每月或每年損益，美國聯準會先前處理手中美債資產價格變動時的作法也相同。

不過，在台幣匯率升抵廿七字頭時，央行也曾有過匯損準備破兆元的情況，先前台幣匯率貶至卅三元以下，央行帳上也有超過兆元的匯兌利益準備，目前應該還是維持正數。

央行在五月連三天進場護市，外匯存底估計會比四月增加更多，相較於四月增加四十八點一億的外匯，估計五月的外匯存底金額應會增加更多，外匯存底部位應有機會超過五千九百億美元，甚至上看六千億美元的水準。

根據目前各國公布的最新數據，我國外匯存底排名全球第四，僅次於中國大陸、日本與瑞士。

蔡烱民表示，央行的外匯存底也有歐元、英磅、加幣等貨幣，若這些貨幣維持目前對美元的匯率不貶值，則央行在五月底的外匯存底將會因為進場買匯而增加；他表示，市場傳言六月的美債有六兆美元到期將使美國政府違約，這也是誤傳，他說，美國每季都有其發債計畫，市場都知道，美債幾次標售也都非常順利。

台幣匯率

延伸閱讀

台幣升值2元…外匯存底約波動上兆台幣 央行：今年仍可達繳庫目標

台幣升、美債跌…投資人心慌？00982B聚焦信評穩定出招

台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

【重磅快評】談關稅送外匯 賴政府好會「跪敗台灣」

相關新聞

台幣升值近2元 外匯存底損失準備破兆

台幣兌美元匯率連兩天累計升值近兩元，中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，光是這兩天外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行...

藍白批賴總統甩鍋 把在野黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統前天說遺憾有政治人物炒作匯率議題。國民黨主席朱立倫昨反嗆賴總統把匯率戰造成的結果怪罪是在野黨唱衰，...

新聞幕後／台幣強升到此為止 楊金龍底氣為何

五月以來，在亞洲貨幣當中，台幣對美元升值幅度雖不是獨強，卻是最強。歷經前兩個交易日的「震撼教育」，昨小貶一點三五角，以卅...

南韓央行認了遭美施壓升值 王鴻薇：打臉賴清德、楊金龍

韓國央行行長李昌鏑受訪表示，美國對各國施壓要求各國匯率升值。國民黨立委王鴻薇今批賴清德政府「謊言治國」，搞罷免對立是沒有...

台韓央行說法相反！「美施壓升值」一面倒 連仇韓鄉民都相信了

美國是否施壓要求匯率升值？台灣與南韓央行的說法出現矛盾，台灣央行昨（5）日表示，美國並未對台灣施壓要求匯率升值；然而...

新台幣為何飆升？全球交易員也關注 陸專家揭「兩大因素」決定易升值

近期新台幣急漲引關注，大陸國泰君安國際首席經濟學家周浩通過第一財經分析，新台幣本身就容易升值，因為台灣保險公司的保單需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。