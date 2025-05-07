新聞幕後／台幣強升到此為止 楊金龍底氣為何

五月以來，在亞洲貨幣當中，台幣對美元升值幅度雖不是獨強，卻是最強。歷經前兩個交易日的「震撼教育」，昨小貶一點三五角，以卅點二八元作收，未再激情演出。中央銀行總裁楊金龍周一信心喊話說台幣強升「到此為止」似乎發揮效果，讓他能說出這話的底氣為何？央行此波對抗出口商瘋狂賣匯、熱錢禿鷹來襲背後的策略及操作又是什麼？

據了解，央行評估台幣這波的合理價位，對照兩個時間點是二○二二年一月的廿七點六○七，及今年四月一日的卅三點一九六元，兩相比較「（匯價）的確是偏低」，因此幣值調整有其必要。而歷經上周五以來的暴力升值，對照日圓、歐元對美元的升幅，央行認為台幣「目前的價位合理」，這也是為何楊金龍會說出「到此為止」。

央行高層認為，台幣四月一日貶至卅三點一九六元，是因當時市場傳出美國總統川普要對半導體課稅，消息面不利台積電，外資拋售台積電來買美債ＥＴＦ（指數型股票基金），保險公司因收進長期資金也必須有消化去路而去買美債。近日台幣反向激進升值有兩大因素，一是市場傳言美國會推動第二次廣場協議，將造成亞幣升值，台幣也承受升值壓力。但央行評估不可能有第二次廣場協議，「美國的頭號敵人是中國，但中國會聽嗎？」

其次，央行認為媒體最近炒作以「大麥克指數」推算出來台幣將升到十三點三兌一美元，直指此價位太誇張，「如果改用星巴克指數來計算台幣，反而應該要貶值」，但傳言引發強大的預期心理推波助瀾造成市場緊張，尤其是出口商瘋狂賣匯。央行對於出口商大量賣匯頗有微詞，指出這些出口商老是趕在升值的時候賣匯（美元），結果台幣因廠商愈賣（匯）愈升，在台幣貶值的時候這些廠商往往又急著買匯，反向加重台幣貶值力道。

另外，央行也發現有熱錢湧進亞洲，不乏前來炒匯的動機，央行已對此展開查帳，「查帳本身就這個動作就有意義，央行會有辦法的」。

至於接下來的台美談判會不會進一步要求台幣升值？雖央行內部評估不會，但南韓央行行長李昌鏑近日受訪談到韓元兌美元升值走勢時表示，現在判斷匯率波動是否結束還太早，並直言美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值，正是這波亞洲貨幣匯率走揚的原因之一。台灣迄今都堅持美方未施壓，但行政院長卓榮泰昨被問到未來是否會把匯率議題納入談判範疇，表示上一次的談判並沒有觸及，「什麼時候會談到什麼事情，我們不敢在這裡斷言」，留下模糊空間。

在央行採「一次升足」策略及針對外資保管銀行專案金融檢查，市場預期心理是否就此退散，暴力升值真能就此打住？市場很快會給出答案。