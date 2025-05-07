新台幣暴力升值 和碩：別拿「廣場協議」嚇自己

新台幣暴力升值，出口商哀鴻遍野。台北市電腦公會理事長暨友達（2409）董事長彭双浪昨（6）日指出，近半個月以來升值近一成，希望升值過程可以更緩慢，讓業界有足夠時間反應。

和碩（4938）董事長童子賢分析，台灣產業體質不錯，可經得起這波考驗，他認為不能一味提「廣場協議」，製造台灣自己的恐懼。

彭双浪、童子賢及華碩共同執行長胡書賓昨日出席COMPUTEX 2025首場論壇活動「AI NEXT FORUM」，針對近期台幣強升，彭双浪表示，台幣升值雖顯示經濟體質穩健，但速度過快，企業獲利被擠壓，衝擊整體產業表現。他建議升值節奏應趨緩，讓業界有時間應變。

彭双浪指出，多數進出口交易以美元計價，企業普遍也有避險機制，短期風險相對可控，但升值速度過快仍可能導致短期資金調度與規劃有困難。

童子賢分析，以賺取利差或匯差為目的的「禿鷹」或「候鳥」，短暫停留就會跑掉，觀察台灣產業體質不錯，經得起這波考驗，目前為止不太擔心。

部分人士擔心台幣強升可能形成「台版廣場協議」，童子賢回應，廣場協議有其時空背景，日本經濟自廣場協議後走下坡，只是特別案例，不能一味提起廣場協議製造恐懼。

胡書賓表示，對短期匯率劇烈波動，華碩採取動態避險因應。中長期來看，華碩多元市場布局，非美元市場占比超過50%，提升高階產品比重增加中長期營運韌性，有信心應對匯率波動。

環球晶董事長徐秀蘭認為，環球晶擁有多個生產據點與全球供應鏈，支付貨幣包括美元、歐元、新台幣、日圓與韓元等，讓公司有能力抵禦單一貨幣匯率波動，近期新台幣升值對公司影響微小且在可控範圍。

徐秀蘭指出，美元升值或貶值1％，對營業利益影響程度少於0.5％，加上台灣產能與營收占環球晶整體比重不到30％，相關曝險算是相對低。