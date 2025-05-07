外資 連二月匯出2,097億
金管會昨（6）日公布2025年4月外資淨匯出5.47億美元，約為新台幣175億元，（以4月底台幣對美元收盤價32.017元估算），連兩個月淨匯出，累計前四月淨匯出擴大到22.5億美元，進逼2022年美國暴力升息後的近三年同期最大，台股持續面臨外資撤資壓力。
今年外資從3月開始連二月淨匯出63.39億美元（約新台幣2,097億元）。外資前四月也累計賣超台股約6,400億元（上市櫃公司合計），顯示這波外資賣超台股後開始將資金搬離，造成台股價量齊跌，衝擊券商經紀和自營獲利，也不利金融業評價利益。
也因外資轉淨匯出，使4月底外資累積餘額降到2.810億美元，今年來首度跌破9兆元大關到8.996兆元，5月台股波動加劇，是否收復9兆元大關難料。
證期局主秘黃仲豪說，4月外資淨匯出，主因全球政經情勢不確定，投資市場呈現觀望，4月美國祭出對等關稅，有些國家提出對應措施，全球股市震盪，使外資淨匯出。但他強調，從4月下旬到5月，股市已經回穩，外資也有買超情況。
金管會昨日公布2025年4月外資動態。4月外資淨匯出5.47億美元，陸資淨匯出0.01億美元，整體外陸資共淨匯出5.48億美元寫史上同期第四大。
累計外陸資前四月淨匯出擴大到22.51億美元是近三年同期最高，僅次於2022年前四月淨匯出63.4億美元，顯示台股面臨升息風暴後最大的資金壓力。
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