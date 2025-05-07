外資 連二月匯出2,097億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（6）日公布2025年4月外資淨匯出5.47億美元，約為新台幣175億元，（以4月底台幣對美元收盤價32.017元估算），連兩個月淨匯出，累計前四月淨匯出擴大到22.5億美元，進逼2022年美國暴力升息後的近三年同期最大，台股持續面臨外資撤資壓力。

今年外資從3月開始連二月淨匯出63.39億美元（約新台幣2,097億元）。外資前四月也累計賣超台股約6,400億元（上市櫃公司合計），顯示這波外資賣超台股後開始將資金搬離，造成台股價量齊跌，衝擊券商經紀和自營獲利，也不利金融業評價利益。

也因外資轉淨匯出，使4月底外資累積餘額降到2.810億美元，今年來首度跌破9兆元大關到8.996兆元，5月台股波動加劇，是否收復9兆元大關難料。

證期局主秘黃仲豪說，4月外資淨匯出，主因全球政經情勢不確定，投資市場呈現觀望，4月美國祭出對等關稅，有些國家提出對應措施，全球股市震盪，使外資淨匯出。但他強調，從4月下旬到5月，股市已經回穩，外資也有買超情況。

金管會昨日公布2025年4月外資動態。4月外資淨匯出5.47億美元，陸資淨匯出0.01億美元，整體外陸資共淨匯出5.48億美元寫史上同期第四大。

累計外陸資前四月淨匯出擴大到22.51億美元是近三年同期最高，僅次於2022年前四月淨匯出63.4億美元，顯示台股面臨升息風暴後最大的資金壓力。

台幣匯率

延伸閱讀

外資三天注資台股789億元 持續押寶金融與反向ETF

台股4月大逃殺 第一金證券抗「川震」有成

黃蔭基：台股第二支腳18,600點 台幣30.7之上都是買點

台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

相關新聞

央行強勢守匯 台幣終止連六升穩住3字頭 收在30.28元

中央銀行數招齊發，促使匯市豬羊變色，新台幣匯率前兩個交易日都各飆升近1元，昨（6）日由升轉貶，終場貶值1.35角，收在3...

台幣升值近2元 外匯存底損失準備破兆

台幣兌美元匯率連兩天累計升值近兩元，中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，光是這兩天外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行...

央行抓炒匯 祭專案金檢

炒匯禿鷹在台灣現蹤，中央銀行不只是口頭規勸，還要祭出專案金檢，抓出炒匯嫌疑犯。中央銀行外匯局長蔡烱民昨（6）日透露，近期...

法巴預期 台幣上看28元

由於新台幣即期與遠期匯率價差擴大，新台幣預料可能還會再升值一段時間。法國巴黎銀行（BNP Paribas）預期，中期在資...

新台幣匯率連兩天升值近2元 外匯存底損失準備超過兆元

中央銀行昨（6）日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元；央行指出，外匯存底增加主...

央行每年撥盈餘 挹注資金池

依中央銀行法規定，因匯率變動的未實現評價盈虧不列入央行年度損益，是列入資產負債表「兌換差價準備」。央行每年都會在盈餘裡撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。