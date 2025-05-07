央行每年撥盈餘 挹注資金池

依中央銀行法規定，因匯率變動的未實現評價盈虧不列入央行年度損益，是列入資產負債表「兌換差價準備」。央行每年都會在盈餘裡撥出一筆「兌換損失準備」，做為未來沖抵匯損用的存糧。

金融圈主管說，新台幣升或貶有各項原因，要有健全財務就要有這種準備帳戶的作法；長期來看台幣有起有伏，匯兌利得或損失可藉此平衡掉，去年留下的遞延損失，在未來有盈餘提存或再有貶值時就可回沖。

央行外匯局局長蔡烱民表示，央行持有龐大外匯部位為了執行貨幣政策，若有外匯兌換的損失或利益，會用準備項目，在資產負債表進行調節，當有匯兌損失時，會放在資產項，有匯兌利益時，會放在負債項，因為屬於準備項目，不會影響每個月或每年度損益。

央行強調，美聯準會也是如此。過去聯準會執行量化寬鬆（QE）時，因美元雙率雙低，帳上曾有800億~1,000億美元收益，從前年開始這些收益不見了，開始出現損失，聯準會也是用一些準備科目把這些金額放在資產下面調整，因此，外匯存底的外匯兌換損益不會影響損益表，而是列計在資產負債表的準備項目。

立法院預算報告指出，國內外匯率、利率隨著全球經濟金融情勢瞬息萬變，因央行持有的外幣資產占總資產九成，為增強因應匯率變動風險能力，央行在1978年即函報行政院同意，該行視匯率波動提列兌換損失準備。