新台幣匯率連兩天升值近2元 外匯存底損失準備超過兆元

中央銀行昨（6）日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元；央行指出，外匯存底增加主因有三，包括投資運用收益入帳、主要非美貨幣對美元升值，及央行為減緩新台幣升幅進場買匯。

對於新台幣匯率5月初連兩天累計升值近2元，外匯局局長蔡烱民昨日坦言，光是這兩天，外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行損益、淨值與繳庫盈餘。

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5月初新台幣匯率連兩天升值近2元，蔡烱民表示，以外匯存底5,800億美元估算，新台幣兌美元匯率每升值1元，大約會產生新台幣5,800億元的匯兌損失準備；若兩天以累計升值2元估算，外幣兌換損失準備將破兆元。

不過，在新台幣匯率升抵27字頭時，央行也曾有過匯損準備破兆元的情況，先前新台幣匯率貶至33元以下，央行帳上也有超過兆元的匯兌利益準備，目前應該還是維持正數。

央行昨天公布，包含盈餘匯出在內，外資4月累計淨匯出46億美元；統計至4月底，外資持有股票、債券等新台幣資產合計為7,219億美元，較前一個月增加130億美元，約當外匯存底比重124%，月增1個百分點。

對於外媒報導，央行外匯存底可能出現匯兌損失2兆元，央行總裁楊金龍日前表示，央行過去也曾出現匯兌損失與匯兌利益均破兆元的情況，但央行目前帳面仍維持獲利狀態。

蔡烱民昨天補充，央行持有的外匯部位，不論是匯兌損失或利益，都不會反應在損益表上，而是會用準備項目，列計在資產負債表上，不會影響央行每月或每年損益，美國聯準會也是如此。

5月初以來，新台幣匯率瘋狂升值，央行也連接進場買匯調節，蔡烱民表示，央行進場買匯，確實會使外匯存底餘額增加，但還要觀察主要貨幣5月對美元的升貶幅情況。

根據目前各國公布的最新數據，我國外匯存底排名全球第四，僅次於中國大陸、日本與瑞士。