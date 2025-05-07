聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣匯率連兩天升值近2元 外匯存底損失準備超過兆元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行6日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元。 路透
中央銀行6日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元。 路透

中央銀行昨（6）日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元；央行指出，外匯存底增加主因有三，包括投資運用收益入帳、主要非美貨幣對美元升值，及央行為減緩新台幣升幅進場買匯。

對於新台幣匯率5月初連兩天累計升值近2元，外匯局局長蔡烱民昨日坦言，光是這兩天，外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行損益、淨值與繳庫盈餘。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

5月初新台幣匯率連兩天升值近2元，蔡烱民表示，以外匯存底5,800億美元估算，新台幣兌美元匯率每升值1元，大約會產生新台幣5,800億元的匯兌損失準備；若兩天以累計升值2元估算，外幣兌換損失準備將破兆元。

不過，在新台幣匯率升抵27字頭時，央行也曾有過匯損準備破兆元的情況，先前新台幣匯率貶至33元以下，央行帳上也有超過兆元的匯兌利益準備，目前應該還是維持正數。

央行昨天公布，包含盈餘匯出在內，外資4月累計淨匯出46億美元；統計至4月底，外資持有股票、債券等新台幣資產合計為7,219億美元，較前一個月增加130億美元，約當外匯存底比重124%，月增1個百分點。

對於外媒報導，央行外匯存底可能出現匯兌損失2兆元，央行總裁楊金龍日前表示，央行過去也曾出現匯兌損失與匯兌利益均破兆元的情況，但央行目前帳面仍維持獲利狀態。

蔡烱民昨天補充，央行持有的外匯部位，不論是匯兌損失或利益，都不會反應在損益表上，而是會用準備項目，列計在資產負債表上，不會影響央行每月或每年損益，美國聯準會也是如此。

5月初以來，新台幣匯率瘋狂升值，央行也連接進場買匯調節，蔡烱民表示，央行進場買匯，確實會使外匯存底餘額增加，但還要觀察主要貨幣5月對美元的升貶幅情況。

根據目前各國公布的最新數據，我國外匯存底排名全球第四，僅次於中國大陸、日本與瑞士。

台幣匯率

延伸閱讀

南韓央行認了遭美施壓升值 王鴻薇：打臉賴清德、楊金龍

台幣強升！楊金龍記者會狂跳針 網看了更緊張：他結巴到不行

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

台幣兌美元盤中天天暴升逾1元 楊金龍喊話匯市圈：非理性拋匯恐傷己！波動大關鍵是它

相關新聞

央行強勢守匯 台幣終止連六升穩住3字頭 收在30.28元

中央銀行數招齊發，促使匯市豬羊變色，新台幣匯率前兩個交易日都各飆升近1元，昨（6）日由升轉貶，終場貶值1.35角，收在3...

台幣升值近2元 外匯存底損失準備破兆

台幣兌美元匯率連兩天累計升值近兩元，中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，光是這兩天外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行...

央行抓炒匯 祭專案金檢

炒匯禿鷹在台灣現蹤，中央銀行不只是口頭規勸，還要祭出專案金檢，抓出炒匯嫌疑犯。中央銀行外匯局長蔡烱民昨（6）日透露，近期...

法巴預期 台幣上看28元

由於新台幣即期與遠期匯率價差擴大，新台幣預料可能還會再升值一段時間。法國巴黎銀行（BNP Paribas）預期，中期在資...

新台幣匯率連兩天升值近2元 外匯存底損失準備超過兆元

中央銀行昨（6）日公布，4月底外匯存底5,828.32億美元，續創歷史新高，月增48.1億美元；央行指出，外匯存底增加主...

央行每年撥盈餘 挹注資金池

依中央銀行法規定，因匯率變動的未實現評價盈虧不列入央行年度損益，是列入資產負債表「兌換差價準備」。央行每年都會在盈餘裡撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。