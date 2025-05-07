央行強勢守匯 台幣終止連六升穩住3字頭 收在30.28元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行數招齊發，促使匯市豬羊變色，新台幣匯率前兩個交易日都各飆升近1元，6日由升轉貶，終場貶值1.35角，收在30.28元。記者黃仲明／攝影
中央銀行數招齊發，促使匯市豬羊變色，新台幣匯率前兩個交易日都各飆升近1元，6日由升轉貶，終場貶值1.35角，收在30.28元。記者黃仲明／攝影

中央銀行數招齊發，促使匯市豬羊變色，新台幣匯率前兩個交易日都各飆升近1元，昨（6）日由升轉貶，終場貶值1.35角，收在30.28元，終止連六升，連日來的狂飆戲碼暫告落幕。

央行嚴加看守，估計昨日買匯金額即超過15億美元，加上進出口商、外資全都進場交易，促使匯市昨日續爆出30.415億美元的成交巨量。

央行總裁楊金龍5日出面喊話，「不尋常的狀態將到此為止」後，昨天也在匯市加強調節力道，加上外匯局對大型出口商、外資均祭出道德勸說手段，市場對匯市的強烈升值預期終見扭轉。

大型外匯交易室主管說，昨天一早，外資匯入加上出口商拋匯，新台幣匯率持續升值，最高升抵29.988元、最多升值1.57角，但匯價升抵2字頭，央行便加大買匯力道，將匯價壓回30元以下；不只如此，收盤前半小時，央行也敲進美元，令新台幣匯率以貶值1.35角報收。

央行展現守匯決心後，進口商也陸續進場撿便宜美元，致匯市買賣力道轉趨平衡。

儘管台灣央行一再強調，美國並未要求新台幣升值，但南韓央行行長李昌鏞透露，美國政府施壓亞洲國家，要求貨幣升值，此一消息昨天也成為金融市場熱議焦點。

國銀外匯交易員指出，和3月底相較，新台幣這段時間升值了近10%，無論美國有沒有施壓，升幅也很夠了。

對於國內匯市氣氛丕變，央行外匯局局長蔡烱民解釋，「市場回到比較理性的情況」，先前的強烈升值預期大致已消化完畢。另外，市場先前存有美元資產會遭到拋售的想法，「我們認為這是沒有必要的預期」，到了某個價格，美元資產對外匯投資人還是頗具吸引力，情況類似於新台幣匯率升到29字頭，日圓「甜甜價」出現，想去日本旅遊的民眾就會進場買日圓了。

展望後市，匯銀主管預估，儘管新台幣狂升態勢暫歇，但美元表現、亞幣強弱與外資動向，仍將牽動新台幣匯率未來走勢，估計短期內，匯率將維持30元至30.5元區間震盪波動。

台幣匯率

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