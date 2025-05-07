法巴預期 台幣上看28元
由於新台幣即期與遠期匯率價差擴大，新台幣預料可能還會再升值一段時間。法國巴黎銀行（BNP Paribas）預期，中期在資產去美元化題材發酵下，無法完全排除新台幣兌美元升至28-29元，此水準在美國總統川普第一任期時就曾出現。
彭博資訊指出，新台幣即期匯率與1年期無本金交割遠期匯率（NDF）之間的價差，6日擴大至2.27元，5日更一度擴至接近3元，價差至少是20年來最大。新台幣兌美元匯率6日貶值0.5%至30.28元兌1美元，1年期NDF則是28.01元。
法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊等人在最新報告指出，中期而言，在資產去美元化題材發酵下，無法完全排除新台幣匯率升至新台幣28-29元水準，該水準在川普第一任時就曾出現。
這份報告預期，台灣壽險業者會更積極對新台幣升值進行避險操作，但由於外部不確定性，預料壽險業者會擇機進場，目前匯兌損失尚在可控的範圍內。
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