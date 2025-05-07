央行抓炒匯 祭專案金檢

炒匯禿鷹在台灣現蹤，中央銀行不只是口頭規勸，還要祭出專案金檢，抓出炒匯嫌疑犯。中央銀行外匯局長蔡烱民昨（6）日透露，近期將對外資保管行、大型行庫專案金檢，並鎖定兩大重點，一是熱錢匯入後是否依規定進場買股票，二是進出口商承作遠期外匯時是否有交易單據，能證明具實際需求。

至於抓到炒匯投機客後，央行會給予哪些處罰，蔡烱民昨日並未明說。不過，央行在2021年曾抓出史上最大的「糧商炒匯」案，受理業務的外商銀行因情節重大，被央行處以「撤銷外匯業務執照」的嚴厲處分。

蔡烱民昨天強調，按規定，外資匯入時，申報資金用途為投資資本市場，若匯入後遲遲未投入股市，或賣超股票後沒有匯出，持續在新台幣帳戶上停泊、坐等新台幣升值賺匯差，就會被央行視為有炒匯意圖。

除了炒匯熱錢外，央行本波金檢也鎖定國內進出口商。蔡烱民解釋，按規定進出口商若要承作遠期外匯，須符合實需原則，也就是要有出口或進口的交易單據為佐證，若查無單據，就會被視為具炒匯嫌疑。

進出口商涉炒匯，過去已有案例。2021年初，央行宣布抓到六家外商銀行，違規受理八家在台糧商新台幣遠期外匯交易業務，一年內累計承作110億美元（約新台幣3,300億元），這些糧商根本不是為了做生意。