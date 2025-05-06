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南韓央行認了遭美施壓升值 王鴻薇：打臉賴清德、楊金龍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
南韓央行總裁李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一。美聯社
南韓央行總裁李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一。美聯社

韓國央行行長李昌鏑受訪表示，美國對各國施壓要求各國匯率升值。國民黨立委王鴻薇今批賴清德政府「謊言治國」，搞罷免對立是沒有用的，打臉只會來的愈來愈多，也更快讓人民看清執政無能。

王鴻薇表示，台幣升值引起不亞於美國關稅的金融、經濟危機，賴清德總統、央行總裁楊金龍都親上火線，拍影片安撫國人，強調台灣經濟基本面良好，並否認台美談判有觸及匯率議題強調「美國財部未要求台幣升值」，都是不實資訊擾亂市場，還說有禿鷹伺機炒匯。

王鴻薇指出，事實上，以台灣的外匯數量，如果真心要真的阻止台幣升值，絕對綽綽有餘，很難不讓人質疑放推，尤其楊金龍在記者會上面對彭博社記者的提問，過去幾十年，為避免新台幣過度波動，央行都會有市場干預，但這次波動卻非常大、驚壞整個市場，央行為何感覺起來有點放水匯率？楊金龍更是數度答不上來，反而更讓人懷疑。

王鴻薇提到，果不其然韓國央行行長李昌鏑受訪表示，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以上漲，部分原因是美國政府與各國會面時，向亞洲國家施壓要求其貨幣升值，等於同時打臉賴清德和楊金龍的說法，更稱目前市場狀況與4月初川普剛宣布對等關稅措施時相比，「我沒有看到不確定性有任何減少」，都是央行，怎麼認知差這麼多？

王鴻薇強調，如今，李昌鏑說出實情重重打臉賴清德，賴清德是要指控李昌鏑造謠擾亂市場，還是楊金龍要說李昌鏑是禿鷹再伺機炒匯？她要提醒民進黨政府，當國內的經濟、金融正在面臨國際性重大危機時，很多謊言都毫無意義，想要再靠謊言治國，然後繼續搞罷免對立是沒有用的，打臉只會來的愈來愈多、愈來愈快，也更快讓人民看清賴清德的執政無能。

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