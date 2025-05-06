台韓央行說法相反！「美施壓升值」一面倒 連仇韓鄉民都相信了

美國是否施壓要求匯率升值？台灣與南韓央行的說法出現矛盾，台灣央行昨（5）日表示，美國並未對台灣施壓要求匯率升值；然而，南韓央行今則指出，美國確實對多國施壓要求匯率升值。此一說法差異如同「光速打臉」在PTT等社群引發討論。

PTT上掀起一系列相關文章，有一名網友發文指出，對於美國是否施壓匯率升值，台灣央行與韓國央行的說法完全相反，並詢問大家「你比較相信誰？」

網友幾乎一面倒支持韓國央行的說法，認為韓國在國際事務上較為透明「韓國啊，上次都日本幫提醒飛彈了」、「完了，飛彈要日本大哥哥告知，匯率施壓要南韓」，更質疑台灣政府的誠信，處理國際壓力可能未完全公開資訊，有鄉民透露「我討厭韓國，但這次相信，他們硬頸多了」。

此外，臉書不公開社團「花花股市討論交流社」也有股民貼出南韓央行與賴清德總統的說法來比對，發問「到底要相信誰？」

其他人直言「韓國官員說謊是有刑責的，你有聽過台灣有哪個官員說謊被關的嗎？」，還有人開酸「相信黨！不然你就是同路人」、「被美國長期保護的日韓都覺得這太超過了…台灣真的是很柔順，還會幫忙說沒有，順便稱讚一下」。