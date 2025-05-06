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新台幣為何飆升？全球交易員也關注 陸專家揭「兩大因素」決定易升值

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台幣匯率前二天飆升，今日匯價趨於穩定，新台幣兌美元今天收盤收30.28元。記者黃仲明／攝影
台幣匯率前二天飆升，今日匯價趨於穩定，新台幣兌美元今天收盤收30.28元。記者黃仲明／攝影

近期新台幣急漲引關注，大陸國泰君安國際首席經濟學家周浩通過第一財經分析，新台幣本身就容易升值，因為台灣保險公司的保單需要用新台幣支付（配置美元資產等高息資產），導致其在對沖時遠期買入新台幣，台灣出口商也需要買新台幣，因此遠期衍生品市場始終顯示新台幣升值。

新台幣在2日對美元開盤報32.128，而到了5日，美元/新台幣最低一度觸及26.93元，留下一根長長的下影線，貶值幅度高達16%，當日收盤報29.115元。新台幣暴漲引起全球交易員關注，也引發各界討論。

周浩認為，市場既需要基本面，同時也需要一個故事。「海湖莊園協議」、貿易談判可能就是這個故事。

周浩指出，一方面，台灣存在很大的貿易順差（例如大量半導體出口），出口商需要賣出美元外匯收入來支付新台幣工資；另一方面，台灣壽險公司賣出的保單利率都頗高，以此來吸引客戶，這要求這些公司大量配置海外資產（收益相對更高），尤其是美元資產，這也要求其必須進行外匯對沖，形式就是在遠期買入新台幣（保單收益最終以新台幣支付），從而造成衍生品市場顯示新台幣遠期始終為升值的狀態。這兩大因素決定了新台幣是結構性容易升值的貨幣。

此外，有外資投行交易員和策略師表示，近期各界對美元資產信用減弱，同時又猜想亞洲國家和地區可能會通過本幣對美元升值來換得貿易協議的達成，這類「故事」短期加劇了亞洲貨幣的漲勢，催生了投機盤。

台幣匯率 新台幣

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