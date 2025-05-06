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外匯存底兌換損失準備上看兆元 但央行沒在怕原因曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。路透社
中央銀行。路透社

中央銀行6日公布，4月外匯存底金額為5,828.32億美元，月增48.1億美元，增加主因有三，包括投資運用收益入帳、主要非美貨幣對美元升值，以及央行為減緩新台幣升幅進場買匯；對於新台幣匯率在5月初連兩天升值近2元，外匯局局長蔡烱民坦言，光是這兩天，外匯存底兌換損失準備便上看兆元，但不會影響央行的損益、淨值與繳庫盈餘。

5月初新台幣匯率連兩天升值近2元，蔡烱民今日表示，以外匯存底5,800億美元估算，新台幣兌美元匯率每升值1元，大約會產生新台幣5,800億元的匯兌損失準備；而兩天以累計升值2元估算，外幣兌換損失準備破兆元。

不過，在新台幣匯率升抵27字頭時，央行也曾有過匯損準備破兆元的情況，先前新台幣匯率貶至33元以下，央行帳上也有超過兆元的匯兌利益準備，目前應該還是維持正數。

央行公布，包含盈餘匯出在內，外資4月累計淨匯出46億美元；統計至4月底，外資持有股票、債券等新台幣資產合計為7,219億美元，較前一個月增加130億美元，約當外匯存底比重124%，月增1個百分點。

對於外媒報導，央行外匯存底可能出現匯兌損失2兆元，央行總裁楊金龍日前表示，央行過去也曾出現匯兌損失與匯兌利益均破兆元的情況，但目行帳面仍維持獲利狀態。

蔡烱民補充說，央行持有的外匯部位，不論是匯兌損失或利益，都不會反應在損益表上，而是會用準備項目，列計在資產負債表上，不會影響央行每月或每年的損益，美國聯準會也是如此。

5月初以來，新台幣匯率瘋狂升值，央行也連接進場買匯調節，蔡烱民表示，央行進場買匯，確實會使外匯存底餘額增加，但還要觀察主要貨幣5月對美元的升貶幅情況。

台幣匯率

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