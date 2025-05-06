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央行買匯阻升 4月外匯存底5823億美元創新高

中央社／ 台北6日電
美元示意圖。圖／ingimage
美元示意圖。圖／ingimage

4月新台幣強勁升值，央行買匯阻升，使得外匯存底規模持續衝高。央行今天公布4月底外匯存底金額為5828.32億美元，較3月大增48.10億美元，創歷史新高。

央行說明，4月外匯存底增加主要有3大因素，一是外匯存底投資運用收益進帳，二是美元貶值，主要貨幣折計美元金額增加，以及央行為了維持外匯市場秩序，進場調節。而4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7219億美元，約當外匯存底124%。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅後，美元應聲下挫，摜破100大關，非美貨幣展開反彈。新台幣4月累計升值幅度1.165元，升幅達3.64%。

央行外匯局局長蔡烱民表示，央行進場買匯阻升，使得4月外匯存底規模增加。

儘管新台幣4月已經呈現升值，5月初在市場預期心理發酵之下，新台幣匯率連續2個交易日盤中狂飆逾1元，創統計以來最大升幅，央行總裁楊金龍5日親上火線對外喊話，希望匯市失序情況「到此為止」，也強調央行並未坐視不理，進場調節力道有比較大。

媒體詢問，央行努力買匯阻升，是否意味5月外匯存底可續創新高，蔡烱民表示，假設匯率因素穩定，5月外匯存底應會增加。

外界關注央行外匯存底結構，蔡烱民說明，央行外匯存底包含債券及存款，主要是債券，而為了短期流動性，也配置些定存、活存。

台幣匯率

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